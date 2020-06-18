ПСБ реализовал возможность оплаты с помощью фитнес-браслета

"Данная технология действует в модели Mi Smart Band 4 NFC производителя Xiaomi, и чтобы ею воспользоваться нужно привязать к браслету карту платежной системы. Сделать это можно с помощью фитнес-приложения, которое используется для анализа качества сна и физической активности. Приложение, кроме физических данных, начнет показывать последние операции по карте", – говорится в сообщении.

"Платить с помощью браслета также легко и безопасно, как картой и телефоном, просто прикладывая его к терминалу на кассе. Преимущество умных браслетов по сравнению с другими устройствами в том, что они могут работать до 15 дней без подзарядки, имеют небольшие габариты и водонепроницаемы, а значит их можно носить, не снимая, и всегда иметь под рукой средство платежа", – отметил представитель банка.