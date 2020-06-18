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ПСБ реализовал возможность оплаты с помощью фитнес-браслета
ПСБ совместно с Mastercard реализовал возможность бесконтактной оплаты товаров и услуг с помощью фитнес-браслета, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:12
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РИА Новости
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353
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промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ реализовал возможность оплаты с помощью фитнес-браслета

12:12 18.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 июнРИА Новости. ПСБ совместно с Mastercard реализовал возможность бесконтактной оплаты товаров и услуг с помощью фитнес-браслета, сообщает пресс-служба банка.
"Данная технология действует в модели Mi Smart Band 4 NFC производителя Xiaomi, и чтобы ею воспользоваться нужно привязать к браслету карту платежной системы. Сделать это можно с помощью фитнес-приложения, которое используется для анализа качества сна и физической активности. Приложение, кроме физических данных, начнет показывать последние операции по карте", – говорится в сообщении.
По словам начальника управления развития цифровых каналов ПСБ Александра Азнавура, подобный способ оплаты с использованием фитнес-браслета впервые представлен в России, и клиенты ПСБ одними из первых могут его опробовать.
"Платить с помощью браслета также легко и безопасно, как картой и телефоном, просто прикладывая его к терминалу на кассе. Преимущество умных браслетов по сравнению с другими устройствами в том, что они могут работать до 15 дней без подзарядки, имеют небольшие габариты и водонепроницаемы, а значит их можно носить, не снимая, и всегда иметь под рукой средство платежа", – отметил представитель банка.
Отделение Промсвязьбанка в Москве
16 июня, 15:14
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Пресс-служба отмечает, что ПСБ активно развивает технологии бесконтактных платежей. Уже сейчас доля таких операций составляет 60%. Клиенты банка могут оплачивать покупки с помощью мобильных кошельков, таких как Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Mir Pay. За последний год количество платежей с их использованием увеличилось более чем в два раза. Возможность оплаты такими устройствами, как фитнес-браслеты, будет только стимулировать рост числа бесконтактных операций.
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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