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Рада отказалась досрочно лишить депутатских полномочий Вакарчука
Верховная рада Украины на заседании в четверг отказалась досрочно лишить депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:12
верховная рада украины
святослав вакарчук
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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верховная рада украины, святослав вакарчук, украина, в мире

Рада отказалась досрочно лишить депутатских полномочий Вакарчука

12:08 18.06.2020 (обновлено: 12:12 18.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг отказалась досрочно лишить депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, лишение его мандата поддержали лишь 175 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
В марте Вакарчук сложил полномочия лидера партии "Голос", партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик. Вакарчук ранее уже слагал мандат депутата Рады - в 2008 году. На минувшей неделе он заявил о сложении мандата депутата Рады, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос". Обосновывая свое решение вновь сложить мандат, Вакарчук отметил, что считает свою миссию частично выполненной: он привел фракцию в парламент, а также новых профессиональных порядочных людей.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля прошлого года, по итогам которых партия музыканта Вакарчука "Голос" набрала 5,82% и получила 20 мандатов.
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
11 июня, 12:53
Лидер группы "Океан Эльзы" Вакарчук сложил мандат депутата Рады
3130001
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Верховная Рада УкраиныСвятослав ВакарчукУкраинаВ мире
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