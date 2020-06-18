Рада отказалась досрочно лишить депутатских полномочий Вакарчука

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг отказалась досрочно лишить депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, лишение его мандата поддержали лишь 175 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
В марте Вакарчук сложил полномочия лидера партии "Голос", партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик. Вакарчук ранее уже слагал мандат депутата Рады - в 2008 году. На минувшей неделе он заявил о сложении мандата депутата Рады, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос". Обосновывая свое решение вновь сложить мандат, Вакарчук отметил, что считает свою миссию частично выполненной: он привел фракцию в парламент, а также новых профессиональных порядочных людей.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля прошлого года, по итогам которых партия музыканта Вакарчука "Голос" набрала 5,82% и получила 20 мандатов.