Рада отказалась досрочно лишить депутатских полномочий Вакарчука

В марте Вакарчук сложил полномочия лидера партии "Голос", партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик. Вакарчук ранее уже слагал мандат депутата Рады - в 2008 году. На минувшей неделе он заявил о сложении мандата депутата Рады, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос". Обосновывая свое решение вновь сложить мандат, Вакарчук отметил, что считает свою миссию частично выполненной: он привел фракцию в парламент, а также новых профессиональных порядочных людей.