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Распространение нового коронавируса
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ВОЗ оценила влияние коронавируса на лечение других заболеваний в Европе
Помощь в лечении неинфекционных заболеваний была прервана или сократилась из-за пандемии коронавируса в 68% стран Европы, необходимо в срочном порядке... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:06
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ханс клюге, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, нидерланды, испания, в мире

ВОЗ оценила влияние коронавируса на лечение других заболеваний в Европе

12:06 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Помощь в лечении неинфекционных заболеваний была прервана или сократилась из-за пандемии коронавируса в 68% стран Европы, необходимо в срочном порядке возобновить предоставление жизненно важных услуг, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Я получил много вопросов от журналистов о влиянии пандемии на разные аспекты здоровья. Данные, которыми мы располагаем, вызывают обеспокоенность. Пандемия ставит под угрозу достижения большинства целей устойчивого развития к 2030 году. В европейском регионе 68% стран сообщили о том, что предоставление услуг по ведению неинфекционных заболеваний было прервано из-за пандемии", - сказал Клюге на пресс-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.
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По его словам, на 66% снизилось предоставление услуг по ведению пациентов с артериальными проблемами, на 58% сократились услуги по ведению пациентов, страдающих диабетом или его осложнениями.
Нидерландах на 25% снизились показатели диагностики рака. В нескольких странах была приостановлена работа программ скрининга на рак. В Испании число случаев лечения инфаркта миокарда на базе отделения кардиологии снизилось на 40% по сравнению с данными на период начала эпидемии. 60% сокращение показателей выявления туберкулеза. Это приводит к позднему лечению и росту смертности от этой болезни", - констатировал директор Европейского регионального бюро ВОЗ.
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Кроме того, по его словам, в некоторых странах было прервано оказание услуг по иммунизации населения. Так, в Великобритании охват детского населения вакциной против кори, гепатита и краснухи к середине апреля упал на 20%.
"Мы должны в срочном порядке возобновить предоставление этих и других жизненно важных услуг, создав при этом безопасные условия", - подчеркнул Клюге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияНидерландыИспанияВ мире
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