В ВОЗ оценили пользу вакцинации от гриппа в условиях пандемии COVID-19

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вакцинация от гриппа позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией, считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом он заявил на пресс-брифинге для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.
Он отметил, что в 2018-2019 годах от гриппа умерли примерно 152 тысячи человек. При этом только лишь треть — в возрасте 65 лет и старше — получили прививку.
"Вакцинация людей, подвергающихся высокому риску тяжелого лечения гриппа, а также медицинских работников позволит в некоторой степени уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, которая также должна оказывать помощь пациентам с COVID", — сказал Клюге.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более восьми миллионов инфицированных, 440 тысяч из них умерли.
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