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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573113782.html
В ВОЗ оценили пользу вакцинации от гриппа в условиях пандемии COVID-19
Вакцинация от гриппа позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией, считает директор Европейского... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:11
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ханс клюге, коронавирус covid-19, воз, общество

В ВОЗ оценили пользу вакцинации от гриппа в условиях пандемии COVID-19

12:06 18.06.2020 (обновлено: 12:11 18.06.2020)
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© РИА Новости / Николай ХижнякМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Николай Хижняк
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вакцинация от гриппа позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией, считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом он заявил на пресс-брифинге для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.
Он отметил, что в 2018-2019 годах от гриппа умерли примерно 152 тысячи человек. При этом только лишь треть — в возрасте 65 лет и старше — получили прививку.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
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"Вакцинация людей, подвергающихся высокому риску тяжелого лечения гриппа, а также медицинских работников позволит в некоторой степени уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, которая также должна оказывать помощь пациентам с COVID", — сказал Клюге.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более восьми миллионов инфицированных, 440 тысяч из них умерли.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19ВОЗОбщество
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