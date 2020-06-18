Жители Барнаула до смерти закормили животных зоопарка после его открытия

"Я все прекрасно понимаю, что, может быть, это очень жестоко — выкладывать в инстаграм такие видео, но по-другому мы уже поступить не можем. Дело все в том, что эти вот белки погибли из-за того, что их отравили. Отравили посетители, которые бросают разный корм, который совершенно не подходит для белок", — сказал он.