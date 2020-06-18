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Жители Барнаула до смерти закормили животных зоопарка после его открытия
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев опубликовал в соцсети видео, в котором показал трех до смерти закормленных посетителями белок. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:27
сергей писарев
земля - риа наука
барнаул
животные
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РИА Новости
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353
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сергей писарев, земля - риа наука, барнаул, животные

Жители Барнаула до смерти закормили животных зоопарка после его открытия

12:04 18.06.2020 (обновлено: 14:27 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБелка
Белка
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Белка. Архивное фото
БАРНАУЛ, 18 июн — РИА Новости. Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев опубликовал в соцсети видео, в котором показал трех до смерти закормленных посетителями белок.
"Я все прекрасно понимаю, что, может быть, это очень жестоко — выкладывать в инстаграм такие видео, но по-другому мы уже поступить не можем. Дело все в том, что эти вот белки погибли из-за того, что их отравили. Отравили посетители, которые бросают разный корм, который совершенно не подходит для белок", — сказал он.
Директор уточнил, что пострадали и другие животные — отравился олень, которого накормили посетители, и едва не погибла пантера.
"Мы еще раз просим — ни в коем случае не кормите животных! Для этого есть специалисты, которые накормят. Животные сыты", — уточнил Писарев.
Барнаульский зоопарк закрыли в конце марта из-за эпидемии коронавируса, но с 8 июня он снова принимает посетителей. После открытия многие горожане ринулись в зоопарк.
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