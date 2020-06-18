Жителей Анкары, Стамбула и Бурсы обязали носить маски

АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Администрации губернаторов Анкары, Стамбула и Бурсы выпустили постановления, обязывающие жителей этих городов носить маски на улицах.
Ранее турецкие власти обязывали граждан носить маски в общественных местах (государственных учреждениях, магазинах и на транспорте), при этом обязательное ношение масок на улицах было введено в 42 из 81 турецкой провинции.
Ужесточение масочного режима в трех крупнейших городах Турции связано с ростом числа выявленных случаев коронавируса в течение последних нескольких дней. По сообщению минздрава, в понедельник число выявленных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 1592, это максимальный показатель с 16 мая. Во вторник и среду их число составило 1467 и 1429.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
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