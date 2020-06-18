Жителей Анкары, Стамбула и Бурсы обязали носить маски

Ранее турецкие власти обязывали граждан носить маски в общественных местах (государственных учреждениях, магазинах и на транспорте), при этом обязательное ношение масок на улицах было введено в 42 из 81 турецкой провинции.

Ужесточение масочного режима в трех крупнейших городах Турции связано с ростом числа выявленных случаев коронавируса в течение последних нескольких дней. По сообщению минздрава, в понедельник число выявленных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 1592, это максимальный показатель с 16 мая. Во вторник и среду их число составило 1467 и 1429.