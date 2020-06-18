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Жителей Анкары, Стамбула и Бурсы обязали носить маски
Администрации губернаторов Анкары, Стамбула и Бурсы выпустили постановления, обязывающие жителей этих городов носить маски на улицах. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бурса (провинция)
воз
турция
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анкара
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, бурса (провинция), воз, турция, стамбул, анкара, в мире

Жителей Анкары, Стамбула и Бурсы обязали носить маски

12:04 18.06.2020
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© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в фотобанкЖители Диярбакыра в защитных масках на улицах города
Жители Диярбакыра в защитных масках на улицах города
© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в фотобанк
Жители Диярбакыра в защитных масках на улицах города. Архивное фото
АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Администрации губернаторов Анкары, Стамбула и Бурсы выпустили постановления, обязывающие жителей этих городов носить маски на улицах.
Ранее турецкие власти обязывали граждан носить маски в общественных местах (государственных учреждениях, магазинах и на транспорте), при этом обязательное ношение масок на улицах было введено в 42 из 81 турецкой провинции.
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Ужесточение масочного режима в трех крупнейших городах Турции связано с ростом числа выявленных случаев коронавируса в течение последних нескольких дней. По сообщению минздрава, в понедельник число выявленных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 1592, это максимальный показатель с 16 мая. Во вторник и среду их число составило 1467 и 1429.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Бурса (провинция)ВОЗТурцияСтамбулАнкараВ мире
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