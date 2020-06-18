В Белгазпромбанке сформировали состав временной администрации

МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Сформирован состав временной администрации Сформирован состав временной администрации Белгазпромбанка , между ее восемью членами распределены обязанности, говорится в пресс-релизе на сайте банка.

"На основании… постановления правления Национального банка Республики Беларусь… временной администрацией по управлению ОАО "Белгазпромбанк" установлено… распределение обязанностей по кураторству направлений деятельности ОАО "Белгазпромбанк" между руководителем и членами временной администрации", - говорится в пресс-релизе.

При этом отмечается, что в состав временной администрации вошли восемь человек, а руководит ею экс-глава Нацбанка (центробанка страны) Надежда Ермакова, которая будет курировать такие направления, как система риск-менеджмента, внутренний аудит, информационная политика, персонал. Кроме того, в частности, Галина Тарасова будет курировать юридические вопросы, секретариат, управление делами, корпоративное управление банком, документационные вопросы, Дмитрий Дудик – казначейство, расчёты.

В сфере ответственности Анны Бабицкой - международные расчёты, корреспондентские отношения с международными финансовыми институтами, Юрия Деликатного - финансовый мониторинг, система внутреннего контроля, Валерия Симонова - розничные услуги (развитие и сопровождение), эквайринг, процессинг, платёжные системы розничного бизнеса, налично-денежное обращение, кассовые операции, инкассация. Александр Русакомский будет отвечать за корпоративный бизнес, кредитование корпоративных клиентов, проблемные активы, Наталья Поясок - систему риск-менеджмента.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежат по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии - 0,097% акций. Ранее в головном офисе банка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Виктор Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.