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Мишустин поручил Минтрансу проконтролировать качество строительства дорог
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству транспорта взять на особый контроль вопросы качества строительства и ремонта дорог и эффективности... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:30
михаил мишустин
министерство транспорта рф (минтранс россии)
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
михаил мишустин, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика

Мишустин поручил Минтрансу проконтролировать качество строительства дорог

12:00 18.06.2020 (обновлено: 12:30 18.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству транспорта взять на особый контроль вопросы качества строительства и ремонта дорог и эффективности расходования средств.
"Необходимо уделять особое внимание контролю за качеством строительства и ремонта дорог, а также за целевым расходованием средств, направляемых на эти цели. Поручаю министерству транспорта взять эти вопросы на особый контроль", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
По его словам, на развитие дорожного хозяйства планируется выделить более 40 миллиардов рублей, они будут направлены на опережающее строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов в 46 регионах.
"За счет такого опережающего финансирования до конца года будут приведены в порядок более 480 километров дорог, включая межмуниципальные и местные дороги", - добавил премьер.
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Михаил МишустинМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Экономика
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