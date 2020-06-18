https://ria.ru/20200618/1573113430.html
Мишустин поручил Минтрансу проконтролировать качество строительства дорог
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству транспорта взять на особый контроль вопросы качества строительства и ремонта дорог и эффективности... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:00
2020-06-18T12:30
михаил мишустин
министерство транспорта рф (минтранс россии)
экономика
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2020
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поручил министерству транспорта взять на особый контроль вопросы качества строительства и ремонта дорог и эффективности расходования средств.
"Необходимо уделять особое внимание контролю за качеством строительства и ремонта дорог, а также за целевым расходованием средств, направляемых на эти цели. Поручаю министерству транспорта взять эти вопросы на особый контроль", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
По его словам, на развитие дорожного хозяйства планируется выделить более 40 миллиардов рублей, они будут направлены на опережающее строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов в 46 регионах.
"За счет такого опережающего финансирования до конца года будут приведены в порядок более 480 километров дорог, включая межмуниципальные и местные дороги", - добавил премьер.