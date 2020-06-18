Мишустин поручил Минтрансу проконтролировать качество строительства дорог

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству транспорта взять на особый контроль вопросы качества строительства и ремонта дорог и эффективности расходования средств.

"Необходимо уделять особое внимание контролю за качеством строительства и ремонта дорог, а также за целевым расходованием средств, направляемых на эти цели. Поручаю министерству транспорта взять эти вопросы на особый контроль", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, на развитие дорожного хозяйства планируется выделить более 40 миллиардов рублей, они будут направлены на опережающее строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов в 46 регионах.