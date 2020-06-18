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Война в Сирии
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США давят на Сирию, чтобы помешать урегулированию, заявили в Госдуме
Соединенные Штаты Америки продолжают давление на Сирию, чтобы помешать процессу мирного урегулирования в САР, лишить власти страны возможности восстанавливать... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:55
война в сирии
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асма асад, война в сирии, госдума рф, сергей железняк, башар асад, сирия, оон, вашингтон (город), сша, в мире

США давят на Сирию, чтобы помешать урегулированию, заявили в Госдуме

11:55 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Дамаска в первый день перемирия
На одной из улиц Дамаска в первый день перемирия
© РИА Новости / Илья Питалев
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На одной из улиц Дамаска в первый день перемирия. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки продолжают давление на Сирию, чтобы помешать процессу мирного урегулирования в САР, лишить власти страны возможности восстанавливать государственность и экономику, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя расширение санкций против республики.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация.
Дамаск, Сирия
Вчера, 00:25
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"США продолжают давление на Сирию в надежде помешать процессу мирного урегулирования в стране и расколоть сирийское общество, пытаясь лишить возможности власти страны восстанавливать государственность и экономику. При этом США сами себе дали право присутствовать на территории Сирии и сохранять там военный контингент, чтобы контролировать ситуацию", - цитирует Железняка его пресс-служба.
По словам депутата, подобные меры Вашингтон предпринимает вопреки интересам сирийского народа и без согласия законного руководства страны. Железняк добавил, что закон "Цезарь" прямо направлен на подрыв экономики Сирии.
"США расписываются в том, что намеренно мешают восстановлению страны, пострадавшей от международного терроризма и находящейся до сих пор в состоянии гражданской войны. Очевидно, что на необоснованные и незаконные санкции против сирийского государства следует обратить внимание на уровне ООН", - полагает депутат.
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Война в СирииАсма АсадВойна в СирииГосдума РФСергей ЖелезнякБашар АсадСирияООНВашингтон (город)СШАВ мире
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