США давят на Сирию, чтобы помешать урегулированию, заявили в Госдуме

"США продолжают давление на Сирию в надежде помешать процессу мирного урегулирования в стране и расколоть сирийское общество, пытаясь лишить возможности власти страны восстанавливать государственность и экономику. При этом США сами себе дали право присутствовать на территории Сирии и сохранять там военный контингент, чтобы контролировать ситуацию", - цитирует Железняка его пресс-служба.