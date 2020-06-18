В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 15 тысяч

ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Число выздоровевших от Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 15 тысяч, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

По данным официальной статистики, за минувшие сутки выздоровевшими от коронавируса признаны 396 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Общее количество выздоровевших составило 15 317.

В течение суток лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 314 человек. Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше составило 31 015, из них 1 316 человек скончались.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1849 человек, 72 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 93 722 находятся на карантине.

С середины марта в Польше действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.