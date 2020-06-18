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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573112890.html
В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 15 тысяч
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 15 тысяч, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:55
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 15 тысяч

11:55 18.06.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 15 тысяч, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.
По данным официальной статистики, за минувшие сутки выздоровевшими от коронавируса признаны 396 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Общее количество выздоровевших составило 15 317.
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В течение суток лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 314 человек. Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше составило 31 015, из них 1 316 человек скончались.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
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По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1849 человек, 72 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 93 722 находятся на карантине.
С середины марта в Польше действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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