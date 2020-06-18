ОЭЗ "Технополис Москва" предоставит отсрочку по аренде на 24,6 млн рублей

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Резиденты и арендаторы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", чья деятельность относится к сферам, наиболее пострадавшим от распространения . Резиденты и арендаторы особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", чья деятельность относится к сферам, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса , смогут получить отсрочку арендных платежей до 1 октября 2020 года, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Особая экономическая зона "Технополис Москва" предоставит отсрочку арендных платежей 13 организациям в общей сложности на 24,6 миллиона рублей. Деятельность этих организаций относится к наиболее пострадавшим отраслям. Отсрочка будет предоставлена на период введения режима повышенной готовности до 1 октября 2020 года. Сами задолженности компании смогут начать выплачивать с 1 января 2021 года", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова

Отмечается, что в число компаний, получивших отсрочку по аренде, вошли производители испытательной оснастки для электронной компонентной базы, музеи и пункты общественного питания, расположенные на территории столичной особой экономической зоны.

Восстановить выплаты отсроченных арендных платежей компании смогут на "мягких" условиях, рассказал генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев.

"Со следующего года предприятия особой экономической зоны "Технополис Москва" смогут частями возвращать задолженность по выплатам, чтобы иметь возможность финансово восстановиться после пандемии. Платежи могут поступать раз в месяц. При этом сумма платежей может не достигать и половины месячной арендной ставки", - уточнил Дёгтев, слова которого приводятся в сообщении.