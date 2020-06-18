Адвокат рассказал о новых правилах въезда в Израиль для россиян

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Государство Государство Израиль после обращений адвокатов опубликовало критерии въезда в страну для иностранцев - прежде всего речь идет о супругах репатриантов из РФ, однако для этого им необходимо получить специальное разрешение, заявил РИА Новости старший партнер адвокатского офиса "Коваленко-Зернопольский, израильский адвокат Алекс Зернопольский.

Ранее Израиль, чьи границы фактически закрыты для иностранцев из-за пандемии коронавируса, опубликовал новые правила для въезда иностранных граждан. По ним в Израиль могут въехать 8 категорий граждан, среди которых не только супруги и дети израильтян, но и студенты, иностранные работники, учащиеся ешив, медицинские туристы, а также близкие родственники израильтян, прибывающие на церемонию бракосочетания или похороны.

"В России проживает около 100 тысяч израильтян, многие из которых за время нахождения вне Израиля успели обзавестись семьями. С начала эпидемии коронавируса супруги израильтян и даже несовершеннолетние дети, не являющиеся гражданами Израиля, не могут въехать в страну. На протяжении последних трех месяцев мы получали массу обращений от семей, которые не могут воссоединиться", - отмечает Зернопольский.

Теперь же, по его словам, разлученные семьи могут вновь воссоединиться. Однако для этого, отмечает он, нужно получить особое разрешение на въезд в Израиль. Его выдают в посольстве по месту пребывания или в МВД Израиля при наличии у гражданина "доказательств соответствия критериям для въезда".

"Чтобы въехать в Израиль согласно новому постановлению, проживающий за границей гражданин Израиля, ходатайствующий за въезд своей супруги, должен обратиться в консульство Израиля в стране нахождения. В случае нахождения супруга-израильтянина в Израиле прошение подается в МВД. Нужно иметь в виду, что для подтверждения соответствия критериям постановления нужно предоставить достаточно много доказательств, иначе есть риск получить отказ. В случае отказа консульства или МВД, его можно опротестовать с помощью адвоката", - объяснил юрист.