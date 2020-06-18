Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200618/1573112752.html
Адвокат рассказал о новых правилах въезда в Израиль для россиян
Государство Израиль после обращений адвокатов опубликовало критерии въезда в страну для иностранцев - прежде всего речь идет о супругах репатриантов из РФ,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:02
туризм
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/71/1560067161_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_1c8a16c42b2dbdafc5e89436f68b813b.jpg
https://ria.ru/20200617/1573049016.html
россия
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/71/1560067161_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_1c8a16c42b2dbdafc5e89436f68b813b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/71/1560067161_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_d05a9fbff7d43bd265c148102f786844.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/71/1560067161_503:0:2551:2048_1400x0_80_0_0_7a0ca841f54459d777f79c941fc5adee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, израиль, в мире

Адвокат рассказал о новых правилах въезда в Израиль для россиян

11:54 18.06.2020 (обновлено: 13:02 18.06.2020)
3022
© РИА Новости / Владимир АстапковичТель-Авив
Тель-Авив
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Тель-Авив. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Государство Израиль после обращений адвокатов опубликовало критерии въезда в страну для иностранцев - прежде всего речь идет о супругах репатриантов из РФ, однако для этого им необходимо получить специальное разрешение, заявил РИА Новости старший партнер адвокатского офиса "Коваленко-Зернопольский, израильский адвокат Алекс Зернопольский.
Ранее Израиль, чьи границы фактически закрыты для иностранцев из-за пандемии коронавируса, опубликовал новые правила для въезда иностранных граждан. По ним в Израиль могут въехать 8 категорий граждан, среди которых не только супруги и дети израильтян, но и студенты, иностранные работники, учащиеся ешив, медицинские туристы, а также близкие родственники израильтян, прибывающие на церемонию бракосочетания или похороны.
"В России проживает около 100 тысяч израильтян, многие из которых за время нахождения вне Израиля успели обзавестись семьями. С начала эпидемии коронавируса супруги израильтян и даже несовершеннолетние дети, не являющиеся гражданами Израиля, не могут въехать в страну. На протяжении последних трех месяцев мы получали массу обращений от семей, которые не могут воссоединиться", - отмечает Зернопольский.
Теперь же, по его словам, разлученные семьи могут вновь воссоединиться. Однако для этого, отмечает он, нужно получить особое разрешение на въезд в Израиль. Его выдают в посольстве по месту пребывания или в МВД Израиля при наличии у гражданина "доказательств соответствия критериям для въезда".
Блокпост из-за коронавируса на въезде в Севастополь
17 июня, 11:10Распространение нового коронавируса
На въездах в Крым сохранят температурный контроль
"Чтобы въехать в Израиль согласно новому постановлению, проживающий за границей гражданин Израиля, ходатайствующий за въезд своей супруги, должен обратиться в консульство Израиля в стране нахождения. В случае нахождения супруга-израильтянина в Израиле прошение подается в МВД. Нужно иметь в виду, что для подтверждения соответствия критериям постановления нужно предоставить достаточно много доказательств, иначе есть риск получить отказ. В случае отказа консульства или МВД, его можно опротестовать с помощью адвоката", - объяснил юрист.
"Но лучше обратиться за профессиональной консультацией до подачи прошения. Это поможет пройти процесс и получить прошение без проблем и, что немаловажно, гораздо быстрее", - заключил Зернопольский.
431319
Обсудить 0
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмИзраильВ мире
Рекомендуем
Девушка плавает в Мертвом море, Израиль
Израиль планирует открыть границы 1 августа
Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Майк Помпео
WSJ: Трамп прокомментировал информацию о насмешке со стороны Помпео
Полицейский во Франции
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
Кипр
Выяснилось, когда на Кипре ждут российских туристов
Неизвестный объект шарообразной формы, появившийся в небе на северо-востоке Японии
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Пассажирский самолет
Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Израиле частично закрыли районы с высоким уровнем заражения COVID-19
Сбежать не удалось: кадры задержания чиновника мэрии Иркутска
Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
СМИ: две британские компании выплатят "компенсации" за связи с рабством
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
В Израиле "Родители" объясняют подросткам важность ношения масок
Белка
Жители Барнаула до смерти закормили животных зоопарка после его открытия
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как распознать плохого врача
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
Смартфон
Назван самый популярный в мире смартфон
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
Лента новостейМолния