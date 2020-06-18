Темп прироста случаев заражения коронавирусом замедлился, заявил Мишустин

"Наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев ниже 8 тысяч. Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%", - заявил Мишустин в четверг на заседании кабмина.

Он подчеркнул, что эта тенденция сохраняется как на территории Московского региона, так и практически во всех субъектах РФ. "И все это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений", - добавил премьер.