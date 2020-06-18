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Темп прироста случаев заражения коронавирусом замедлился, заявил Мишустин
Темп прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России замедлился, эта тенденция характерна практически для всех регионов и дает основания для... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:05
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, экономика

Темп прироста случаев заражения коронавирусом замедлился, заявил Мишустин

11:53 18.06.2020 (обновлено: 12:05 18.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Темп прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России замедлился, эта тенденция характерна практически для всех регионов и дает основания для поэтапного выхода из ограничений, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев ниже 8 тысяч. Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%", - заявил Мишустин в четверг на заседании кабмина.
Он подчеркнул, что эта тенденция сохраняется как на территории Московского региона, так и практически во всех субъектах РФ. "И все это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений", - добавил премьер.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинЭкономика
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