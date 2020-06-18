Темп прироста случаев заражения коронавирусом замедлился, заявил Мишустин

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Темп прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России замедлился, эта тенденция характерна практически для всех регионов и дает основания для поэтапного выхода из ограничений, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев ниже 8 тысяч. Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%", - заявил Мишустин в четверг на заседании кабмина.
Он подчеркнул, что эта тенденция сохраняется как на территории Московского региона, так и практически во всех субъектах РФ. "И все это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений", - добавил премьер.
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