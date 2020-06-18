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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573112539.html
Около миллиона россиян подали заявки на голосование по месту нахождения
Около 1 миллиона граждан подали заявления о голосовании по поправкам к конституции РФ по месту нахождения, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:52
голосование по поправкам в конституцию
майя гришина
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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майя гришина, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Около миллиона россиян подали заявки на голосование по месту нахождения

11:52 18.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Около 1 миллиона граждан подали заявления о голосовании по поправкам к конституции РФ по месту нахождения, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина
"Если они (участники голосования - ред.) находятся сейчас не по месту жительства и планируют голосовать не по месту жительства, то есть ещё несколько дней через (чтобы отправить заявление - ред.) портал госуслуг, через свои территориальные комиссии и главное - близлежащие школьные комиссии, они начали недавно работу, тоже могут принять заявление о голосовании по месту нахождения. В настоящий момент более миллиона таких заявок уже подано и обработано. Надеемся, их будет больше",- сказала Гришина в ходе заседания рабочей группы по поправкам к конституции
Секретарь напомнила, что более 800 тысяч участников уже записались на дистанционное электронное голосование, причём, по ее словам, другие регионы РФ также обращаются с просьбой развивать подобный формат.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Московская городская избирательная комиссия
Вчера, 11:42Голосование по поправкам в Конституцию
МГИК начал передавать в ТИКи бюллетени для голосования по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюМайя ГришинаВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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