Около миллиона россиян подали заявки на голосование по месту нахождения

"Если они (участники голосования - ред.) находятся сейчас не по месту жительства и планируют голосовать не по месту жительства, то есть ещё несколько дней через (чтобы отправить заявление - ред.) портал госуслуг, через свои территориальные комиссии и главное - близлежащие школьные комиссии, они начали недавно работу, тоже могут принять заявление о голосовании по месту нахождения. В настоящий момент более миллиона таких заявок уже подано и обработано. Надеемся, их будет больше",- сказала Гришина в ходе заседания рабочей группы по поправкам к конституции