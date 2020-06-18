В Армении рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения

ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Около 40 пациентов с выявленным Около 40 пациентов с выявленным коронавирусом подключены в Армении к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил в четверг на заседании правительства министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на четверг, выявлены 18 698 случаев заражения, 7560 пациентов вылечились, 309 скончались.

"В Армении в тяжелом состоянии находятся 444 пациента с подтвержденным коронавирусом, 131 – в крайне тяжелом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 39 человек", - сказал Торосян.

По его словам, 143 человека нуждаются в помещении в больницы, специализирующиеся на лечении пациентов с коронавирусом, 25 из них пока находятся дома, остальные – в клиниках, не предоставляющих узкоспециализированную медицинскую помощь.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.