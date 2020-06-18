https://ria.ru/20200618/1573112331.html
В Армении рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Около 40 пациентов с выявленным коронавирусом подключены в Армении к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил в четверг на заседании правительства... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:48
2020-06-18T11:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1400x0_80_0_0_e459cfe21ac53178789e8a46122ef497.jpg
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1400x0_80_0_0_e459cfe21ac53178789e8a46122ef497.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_4758df8a819e0a5e10ee920afec01db7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_722f3a08b86c1682e180c1a44edb735b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире
ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости.
Около 40 пациентов с выявленным коронавирусом
подключены в Армении
к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил в четверг на заседании правительства министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на четверг, выявлены 18 698 случаев заражения, 7560 пациентов вылечились, 309 скончались.
"В Армении в тяжелом состоянии находятся 444 пациента с подтвержденным коронавирусом, 131 – в крайне тяжелом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 39 человек", - сказал Торосян.
По его словам, 143 человека нуждаются в помещении в больницы, специализирующиеся на лечении пациентов с коронавирусом, 25 из них пока находятся дома, остальные – в клиниках, не предоставляющих узкоспециализированную медицинскую помощь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.