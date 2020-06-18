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В Армении рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Около 40 пациентов с выявленным коронавирусом подключены в Армении к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил в четверг на заседании правительства... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:48
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

В Армении рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

11:48 18.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Около 40 пациентов с выявленным коронавирусом подключены в Армении к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил в четверг на заседании правительства министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на четверг, выявлены 18 698 случаев заражения, 7560 пациентов вылечились, 309 скончались.
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"В Армении в тяжелом состоянии находятся 444 пациента с подтвержденным коронавирусом, 131 – в крайне тяжелом. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 39 человек", - сказал Торосян.
По его словам, 143 человека нуждаются в помещении в больницы, специализирующиеся на лечении пациентов с коронавирусом, 25 из них пока находятся дома, остальные – в клиниках, не предоставляющих узкоспециализированную медицинскую помощь.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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