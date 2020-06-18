https://ria.ru/20200618/1573112234.html
Температура в Москве в четверг может обновить рекорд 1895 года
Температура в Москве 18 июня снова может достичь рекордных значений, говорится в сообщении Росгидромета. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:47
2020-06-18T12:54
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
общество
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https://ria.ru/20200610/1572774394.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество