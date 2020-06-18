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Температура в Москве в четверг может обновить рекорд 1895 года
Температура в Москве 18 июня снова может достичь рекордных значений, говорится в сообщении Росгидромета. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:54
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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общество
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество

Температура в Москве в четверг может обновить рекорд 1895 года

11:47 18.06.2020 (обновлено: 12:54 18.06.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на Воробьевской набережной в Москве
Люди отдыхают на Воробьевской набережной в Москве
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Люди отдыхают на Воробьевской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Температура в Москве 18 июня снова может достичь рекордных значений, говорится в сообщении Росгидромета.
В среду в Москве воздух прогрелся до 31,4 градуса, был побит рекорд жары, установленный еще в 1892 году.
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"Восемнадцатого июня в Москве сохранится сильная жара. Днем в черте города прогнозируется температура 30… 32 градуса, в Московской области 27… 32 градуса. Не исключена вероятность перекрытия абсолютного максимума температуры для 18 июня, который также был установлен в позапрошлом веке (в 1895 году) и составляет 31,3 градуса", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МоскваОбщество
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