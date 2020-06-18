https://ria.ru/20200618/1573112197.html
В Ивановской области обрушился переход между зданиями предприятия
Один человек пострадал, местонахождение второго устанавливается после обрушения реконструируемого перехода на хлопчато-бумажном комбинате в Тейково Ивановской... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:46
2020-06-18T12:30
ивановская область
тейково
происшествия
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ивановская область
тейково
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, тейково, происшествия