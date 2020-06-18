Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573112197.html
В Ивановской области обрушился переход между зданиями предприятия
Один человек пострадал, местонахождение второго устанавливается после обрушения реконструируемого перехода на хлопчато-бумажном комбинате в Тейково Ивановской... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:30
ивановская область
тейково
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573115452_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_1fab4a408eb4b122da3c4e5496d4c441.jpg
ивановская область
тейково
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573115452_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_1fab4a408eb4b122da3c4e5496d4c441.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573115452_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_a7c6d005eee12bbc11e3bf7310757bed.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573115452_0:0:960:960_1400x0_80_0_0_bb58462c4fc15c74763139a66a1d44c9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивановская область, тейково, происшествия

В Ивановской области обрушился переход между зданиями предприятия

11:46 18.06.2020 (обновлено: 12:30 18.06.2020)
420
© Фото : МЧС РоссииОбрушение в Тейково в Ивановской области
Обрушение в Тейково в Ивановской области
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Один человек пострадал, местонахождение второго устанавливается после обрушения реконструируемого перехода на хлопчато-бумажном комбинате в Тейково Ивановской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Произошло обрушение реконструируемого металлического перехода между зданиями фабрики. Пострадал один человек, устанавливается местонахождение еще одного рабочего", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая длина рухнувшего перехода составляет порядка 20 метров. На месте ЧП проводится разбор завалов.
110231
Обсудить 0
Ивановская областьТейковоПроисшествия
Рекомендуем
Сбежать не удалось: кадры задержания чиновника мэрии Иркутска
Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Майкопе сорванная ветром остановка убила пенсионерку
Памятник теннисисту Артуру Эшу в Ричмонде
В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу
Автомобиль скорой помощи
Депздрав Москвы прокомментировал смерть пациента в травмпункте
Галина Дашевская в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Майк Помпео
WSJ: Трамп прокомментировал информацию о насмешке со стороны Помпео
Люди отдыхают на Воробьевской набережной в Москве
Температура в Москве в четверг может обновить рекорд 1895 года
Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Священник: главный храм ВС РФ отражает величие страны
Пожарный
На литейном заводе "КАМАЗа" произошло возгорание масла
Нашивки сотрудников МЧС России
При обрушении перехода на комбинате под Иваново погиб человек
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
Рособрнадзор не видит сигналов о необходимости переноса ЕГЭ
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор попросил учесть рекомендации по ЕГЭ для пожилых учителей
Московская городская избирательная комиссия
МГИК начал передавать в ТИКи бюллетени для голосования по поправкам
Кадры квартиры, где произошла стрельба. Видео СК
СК показал видео из квартиры в Москве, где погибли четыре человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
Лента новостейМолния