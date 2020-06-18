В Ингушетии назвали число пациентов с коронавирусом на ИВЛ

НАЛЬЧИК, 18 июн - РИА Новости. Четыре пациента с Четыре пациента с COVID-19 Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе находятся 17 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2693 случая коронавируса, скончались 64 человека, в том числе муфтий республики.

"Всего в регионе госпитализировано 354 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 190, из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам исследований всего выявлены 2725 случаев COVID-19, за сутки – 32. Выздоровели за сутки 16 пациентов, всего - 2209 человек.

По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6448 человек, остаются под наблюдением 719 человек, в том числе 365 – в условиях самоизоляции на дому.