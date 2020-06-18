https://ria.ru/20200618/1573112131.html
В Ингушетии назвали число пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Четыре пациента с COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе находятся 17 человек,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:46
2020-06-18T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:236:2991:1918_1400x0_80_0_0_b53f4fb86ee2196bcb2388f924d57ed8.jpg
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:236:2991:1918_1400x0_80_0_0_b53f4fb86ee2196bcb2388f924d57ed8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_260:0:2991:2048_1400x0_80_0_0_f0e89182fa91f6ed63bcd147fe6f9d3c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_629:0:2677:2048_1400x0_80_0_0_c37484ad433424337a15c4a7cf2172a8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 18 июн - РИА Новости.
Четыре пациента с COVID-19
в Ингушетии
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе находятся 17 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2693 случая коронавируса, скончались 64 человека, в том числе муфтий республики.
"Всего в регионе госпитализировано 354 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 190, из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам исследований всего выявлены 2725 случаев COVID-19, за сутки – 32. Выздоровели за сутки 16 пациентов, всего - 2209 человек.
По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6448 человек, остаются под наблюдением 719 человек, в том числе 365 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.