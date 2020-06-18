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В Ингушетии назвали число пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Четыре пациента с COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе находятся 17 человек,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии назвали число пациентов с коронавирусом на ИВЛ

11:46 18.06.2020
80
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 июн - РИА Новости. Четыре пациента с COVID-19 в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в тяжелом состоянии в регионе находятся 17 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2693 случая  коронавируса, скончались 64 человека, в том числе муфтий республики.
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"Всего в регионе госпитализировано 354 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 190, из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам исследований всего выявлены 2725 случаев COVID-19, за сутки – 32. Выздоровели за сутки 16 пациентов, всего - 2209 человек.
По данным штаба, снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6448 человек, остаются под наблюдением 719 человек, в том числе 365 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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