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Премьер Украины объяснил отказ Рады утвердить программу правительства
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что парламент не поддержал программу деятельности кабмина из-за нежелания предоставить ему иммунитет, но... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:28
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денис шмыгаль, верховная рада украины, украина, в мире

Премьер Украины объяснил отказ Рады утвердить программу правительства

11:45 18.06.2020 (обновлено: 12:28 18.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДенис Шмыгаль выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины
Денис Шмыгаль выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что парламент не поддержал программу деятельности кабмина из-за нежелания предоставить ему иммунитет, но оснований для отставки правительства не видит.
Верховная рада Украины в четверг отказалась утвердить доработанную программу деятельности кабмина во главе с премьером Шмыгалем, за нее проголосовали лишь 207 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно законодательству Украины, в случае утверждения программы действий правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
Денис Шмыгаль выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины
Вчера, 11:16
Рада отказалась утвердить программу правительства Шмыгаля
По мнению Шмыгаля, к самой программе вопросов нет. "Вопросы были в политической плоскости к иммунитету правительства на период этих кризисных времен… Мы сразу подчеркивали, что, господа, если вы переживаете за иммунитет, мы за ним не гонимся", - сказал премьер журналистам. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
Он добавил, что у ряда депутатов есть замечания к деятельности некоторых министров. "Оснований для отставки правительства я не вижу", - отметил Шмыгаль.
По словам премьера, согласно регламенту, правительство будет работать по программе, которую Рада не утвердила. "Эта программа – готовый, завершенный документ. Мы будем работать по этой программе, потому что эта программа – совместный продукт правительства и Верховной рады… К программе будет доработан план действий правительства, это будет документ с мероприятиями, сроками и исполнителями", - сказал он.
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
16 июня, 23:44
Фракция Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства
060101
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Денис ШмыгальВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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