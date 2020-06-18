https://ria.ru/20200618/1573112054.html
Премьер Украины объяснил отказ Рады утвердить программу правительства
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что парламент не поддержал программу деятельности кабмина из-за нежелания предоставить ему иммунитет, но... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:45
2020-06-18T12:28
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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денис шмыгаль, верховная рада украины, украина, в мире
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
считает, что парламент не поддержал программу деятельности кабмина из-за нежелания предоставить ему иммунитет, но оснований для отставки правительства не видит.
Верховная рада
Украины в четверг отказалась утвердить доработанную программу деятельности кабмина во главе с премьером Шмыгалем, за нее проголосовали лишь 207 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно законодательству Украины, в случае утверждения программы действий правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
По мнению Шмыгаля, к самой программе вопросов нет. "Вопросы были в политической плоскости к иммунитету правительства на период этих кризисных времен… Мы сразу подчеркивали, что, господа, если вы переживаете за иммунитет, мы за ним не гонимся", - сказал премьер журналистам. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
Он добавил, что у ряда депутатов есть замечания к деятельности некоторых министров. "Оснований для отставки правительства я не вижу", - отметил Шмыгаль.
По словам премьера, согласно регламенту, правительство будет работать по программе, которую Рада не утвердила. "Эта программа – готовый, завершенный документ. Мы будем работать по этой программе, потому что эта программа – совместный продукт правительства и Верховной рады… К программе будет доработан план действий правительства, это будет документ с мероприятиями, сроками и исполнителями", - сказал он.