https://ria.ru/20200618/1573111971.html
Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео
Следственный комитет опубликовал кадры задержания чиновника из администрации Иркутска, обвиняемого в получении взятки. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:43
2020-06-18T12:15
следственный комитет россии (ск рф)
иркутск
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573106619.html
Еша Нанасов
А вам не кажется, что за последние шесть лет этих чиновников всех уровней гоняют, как зайцев, да так часто, что мы уже начали привыкать? А ведь раньше из каждого утюга кричало, что у нас нет борьбы с коррупцией. Не знаю, как вас, а меня радует вся эта движуха. Навевает, знаете ли, оптимизм)
46
Давид Морозов
А как красиво бежал)))
18
18
иркутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сбежать не удалось: кадры задержания чиновника мэрии Иркутска
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске.
2020-06-18T11:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), иркутск, происшествия