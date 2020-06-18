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Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео
Следственный комитет опубликовал кадры задержания чиновника из администрации Иркутска, обвиняемого в получении взятки. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:15
следственный комитет россии (ск рф)
иркутск
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573106619.html
А вам не кажется, что за последние шесть лет этих чиновников всех уровней гоняют, как зайцев, да так часто, что мы уже начали привыкать? А ведь раньше из каждого утюга кричало, что у нас нет борьбы с коррупцией. Не знаю, как вас, а меня радует вся эта движуха. Навевает, знаете ли, оптимизм)
46
А как красиво бежал)))
18
18
иркутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Сбежать не удалось: кадры задержания чиновника мэрии Иркутска
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске.
2020-06-18T11:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
следственный комитет россии (ск рф), иркутск, происшествия

Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео

11:43 18.06.2020 (обновлено: 12:15 18.06.2020)
5338
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры задержания чиновника из администрации Иркутска, обвиняемого в получении взятки.
На записи видно, как мужчина попытался убежать от следователей. В итоге его задержали.
По версии следствия, чиновник за взятку предложил одной из компаний помочь выиграть аукцион на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Утверждается, что за это он получил двести тысяч рублей.
Суд арестовал муниципального служащего на два месяца. Ему предъявили обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере".
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 10:55
Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку
16022883510
Обсудить 18
Следственный комитет России (СК РФ)ИркутскПроисшествия
Популярные комментарии
А вам не кажется, что за последние шесть лет этих чиновников всех уровней гоняют, как зайцев, да так часто, что мы уже начали привыкать? А ведь раньше из каждого утюга кричало, что у нас нет борьбы с коррупцией. Не знаю, как вас, а меня радует вся эта движуха. Навевает, знаете ли, оптимизм)
18 июня, 12:37
ЕНЕша Нанасов
3760102
А как красиво бежал)))
18 июня, 13:42
Давид Морозов
5110002
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