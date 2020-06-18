Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео

На записи видно, как мужчина попытался убежать от следователей. В итоге его задержали.

По версии следствия, чиновник за взятку предложил одной из компаний помочь выиграть аукцион на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Утверждается, что за это он получил двести тысяч рублей.