Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573111931.html
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Европе
Число стран Европы, где показатель заболеваемости коронавирусом увеличился, вырос почти втрое - с 6 до 21, эпидемия COVID-19 по-прежнему находится в активной... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:04
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
узбекистан
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
1
узбекистан
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_c0ac5bea6d1ed3d7209c1b4e09d32aa8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_592:0:2640:2048_1400x0_80_0_0_56b25a712c1f5ed33676c4dad795d3ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханс клюге, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, узбекистан, азербайджан, армения, общество

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Европе

11:43 18.06.2020 (обновлено: 12:04 18.06.2020)
1768
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Число стран Европы, где показатель заболеваемости коронавирусом увеличился, вырос почти втрое - с 6 до 21, эпидемия COVID-19 по-прежнему находится в активной фазе во многих странах, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"После нескольких недель снижения числа случаев инфекции в некоторых странах показатель новых случаев стабилизировался на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону", - сказал Клюге на пресс-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
По его словам, в ряде стран, таких как Северная Македония, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Израиль, наблюдается увеличение числа случаев инфицирования коронавирусом.
"В нескольких странах продолжают отмечаться повышенные показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекции. В прошлом месяце число европейских стран, в которых суммарный показатель заболеваемости существенно увеличился, выросло почти втрое – с 6 до 21 страны. Эпидемия COVID по-прежнему находится в активной фазе во многих странах", - подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000304
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗУзбекистанАзербайджанАрменияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Темп прироста случаев заражения коронавирусом замедлился, заявил Мишустин
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В ВОЗ оценили пользу вакцинации от гриппа в условиях пандемии COVID-19
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор попросил учесть рекомендации по ЕГЭ для пожилых учителей
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
Денис Шмыгаль
Премьер Украины оценил отказ Рады утвердить программу работы кабмина
Девушка надевает маску
Попова рассказала, когда можно будет отменить масочный режим
Памятник теннисисту Артуру Эшу в Ричмонде
В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ оценила влияние коронавируса на лечение других заболеваний в Европе
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах. Архивное фото
Палестинская администрации объявила о второй волне коронавируса
Люди отдыхают на Воробьевской набережной в Москве
Температура в Москве в четверг может обновить рекорд 1895 года
Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Майк Помпео
WSJ: Трамп прокомментировал информацию о насмешке со стороны Помпео
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
Рособрнадзор не видит сигналов о необходимости переноса ЕГЭ
Сбежать не удалось: кадры задержания чиновника мэрии Иркутска
Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео
Тель-Авив
Адвокат рассказал о новых правилах въезда в Израиль для россиян
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Попова рассказала о циркулирующем в России варианте коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
Лента новостейМолния