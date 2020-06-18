https://ria.ru/20200618/1573111931.html
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Европе
Число стран Европы, где показатель заболеваемости коронавирусом увеличился, вырос почти втрое - с 6 до 21, эпидемия COVID-19 по-прежнему находится в активной... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:43
2020-06-18T12:04
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
узбекистан
азербайджан
армения
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1
узбекистан
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханс клюге, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, узбекистан, азербайджан, армения, общество
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости.
Число стран Европы, где показатель заболеваемости коронавирусом
увеличился, вырос почти втрое - с 6 до 21, эпидемия COVID-19 по-прежнему находится в активной фазе во многих странах, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) Ханс Клюге
.
"После нескольких недель снижения числа случаев инфекции в некоторых странах показатель новых случаев стабилизировался на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону", - сказал Клюге на пресс-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.
По его словам, в ряде стран, таких как Северная Македония, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Израиль, наблюдается увеличение числа случаев инфицирования коронавирусом.
"В нескольких странах продолжают отмечаться повышенные показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекции. В прошлом месяце число европейских стран, в которых суммарный показатель заболеваемости существенно увеличился, выросло почти втрое – с 6 до 21 страны. Эпидемия COVID по-прежнему находится в активной фазе во многих странах", - подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.