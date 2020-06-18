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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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МГИК начал передавать в ТИКи бюллетени для голосования по поправкам
Члены Мосгоризбиркома начали передавать бюллетени для голосования по поправкам в конституцию РФ в территориальные избирательные комиссии Москвы, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:42
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
москва
политика
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мосгоризбирком, москва, политика

МГИК начал передавать в ТИКи бюллетени для голосования по поправкам

11:42 18.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Члены Мосгоризбиркома начали передавать бюллетени для голосования по поправкам в конституцию РФ в территориальные избирательные комиссии Москвы, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
"В процессе передачи, это на целый день мероприятие. На фабрике передают нам, мы сразу же в типографии передаём в ТИКи, а они уже в сопровождении полиции везут к себе в район",- сказал Реут.
Ранее московская городская избирательная комиссия приняла решение о том, что члены комиссии в четверг заберут из печати бюллетени для голосования по поправкам в конституцию РФ и передадут их территориальным избирательным комиссиям Москвы.
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