https://ria.ru/20200618/1573111826.html
МГИК начал передавать в ТИКи бюллетени для голосования по поправкам
Члены Мосгоризбиркома начали передавать бюллетени для голосования по поправкам в конституцию РФ в территориальные избирательные комиссии Москвы, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:42
2020-06-18T11:42
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_0:159:3304:2018_1400x0_80_0_0_23e1b49c90517198ec86035657187d6a.jpg
https://ria.ru/20200618/1573109806.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_0:159:3304:2018_1400x0_80_0_0_23e1b49c90517198ec86035657187d6a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_573:0:3304:2048_1400x0_80_0_0_ad1460fb9f8f23d0104e99f3bc6aac10.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_1088:0:3136:2048_1400x0_80_0_0_df53ce75cc60e58948547fe4febb86ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосгоризбирком, москва, политика