РЖД возобновили работу вагонов-ресторанов

Вагон-ресторан поезда Москва — Владивосток с экспозицией "Золотой фонд РГО" на Ярославском вокзале в Москве. Архивное фото

Вагон-ресторан поезда Москва — Владивосток с экспозицией "Золотой фонд РГО" на Ярославском вокзале в Москве

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны, сообщает Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны, сообщает РЖД

Вагоны-рестораны, а также вагоны-бистро в поездах "Сапсан" закрылись для пассажиров в марте из-за пандемии коронавируса. При этом они продолжали готовить горячие блюда, которые доставляли пассажирам на их места в вагонах.

"В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные "Сапсаны", снова открывают двери для посетителей", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в вагонах-ресторанах будут соблюдать все меры безопасности: пассажирам предоставят антисептики для рук, а в помещениях не реже двух раз в день будут проводить дезинфекцию.

"Ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене", — отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что пассажир может заказать блюда из вагона-ресторана на свое место в поезде. Чтобы получить такую услугу, надо обратиться к проводнику.