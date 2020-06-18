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РЖД возобновили работу вагонов-ресторанов
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны, сообщает РЖД. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:43
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ржд, общество

РЖД возобновили работу вагонов-ресторанов

12:05 18.06.2020 (обновлено: 15:43 18.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВагон-ресторан поезда Москва — Владивосток с экспозицией "Золотой фонд РГО" на Ярославском вокзале в Москве
Вагон-ресторан поезда Москва — Владивосток с экспозицией Золотой фонд РГО на Ярославском вокзале в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Вагон-ресторан поезда Москва — Владивосток с экспозицией "Золотой фонд РГО" на Ярославском вокзале в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны, сообщает РЖД.
Вагоны-рестораны, а также вагоны-бистро в поездах "Сапсан" закрылись для пассажиров в марте из-за пандемии коронавируса. При этом они продолжали готовить горячие блюда, которые доставляли пассажирам на их места в вагонах.
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"В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные "Сапсаны", снова открывают двери для посетителей", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что в вагонах-ресторанах будут соблюдать все меры безопасности: пассажирам предоставят антисептики для рук, а в помещениях не реже двух раз в день будут проводить дезинфекцию.
"Ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене", — отмечается в сообщении.
В компании уточнили, что пассажир может заказать блюда из вагона-ресторана на свое место в поезде. Чтобы получить такую услугу, надо обратиться к проводнику.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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