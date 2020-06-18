https://ria.ru/20200618/1573111793.html
РЖД возобновили работу вагонов-ресторанов
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны, сообщает РЖД. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:05
2020-06-18T15:43
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ржд
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2
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ржд, общество
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны, сообщает РЖД
.
Вагоны-рестораны, а также вагоны-бистро в поездах "Сапсан" закрылись для пассажиров в марте из-за пандемии коронавируса. При этом они продолжали готовить горячие блюда, которые доставляли пассажирам на их места в вагонах.
"В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные "Сапсаны", снова открывают двери для посетителей", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что в вагонах-ресторанах будут соблюдать все меры безопасности: пассажирам предоставят антисептики для рук, а в помещениях не реже двух раз в день будут проводить дезинфекцию.
"Ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене", — отмечается в сообщении.
В компании уточнили, что пассажир может заказать блюда из вагона-ресторана на свое место в поезде. Чтобы получить такую услугу, надо обратиться к проводнику.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.