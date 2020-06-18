Рособрнадзор попросил учесть рекомендации по ЕГЭ для пожилых учителей

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рособрнадзор просит регионы использовать рекомендации Минздрава по привлечению к ЕГЭ учителей, учитывая их возраст и состояние здоровья, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"В порядке проведения (ЕГЭ) мы не указали возрастной ценз, но в рекомендациях, которые мы декларировали всем субъектам РФ на всех всероссийских совещаниях, которые прошли, которые будут еще в ближайшие дни, мы проговорили, что приоритетом в выборе организатора экзамена является здоровье и возраст. Поэтому по возможности Минздравом (даны) рекомендации по возрастам... эти рекомендации мы просим регионы использовать в принятии решений - привлекать того или иного учителя к процессу организации экзамена", - сказал Музаев во время горячей линии, отвечая на вопрос о привлечении к работе на ЕГЭ учителей старше 65 лет.
По его словам, пока из регионов нет серьезных сигналов, что эта рекомендация не используется.