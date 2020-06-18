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Рособрнадзор попросил учесть рекомендации по ЕГЭ для пожилых учителей
Рособрнадзор просит регионы использовать рекомендации Минздрава по привлечению к ЕГЭ учителей, учитывая их возраст и состояние здоровья, сообщил врио главы... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:39
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособрнадзор попросил учесть рекомендации по ЕГЭ для пожилых учителей

11:39 18.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
Диск с заданиями единого государственного экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рособрнадзор просит регионы использовать рекомендации Минздрава по привлечению к ЕГЭ учителей, учитывая их возраст и состояние здоровья, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"В порядке проведения (ЕГЭ) мы не указали возрастной ценз, но в рекомендациях, которые мы декларировали всем субъектам РФ на всех всероссийских совещаниях, которые прошли, которые будут еще в ближайшие дни, мы проговорили, что приоритетом в выборе организатора экзамена является здоровье и возраст. Поэтому по возможности Минздравом (даны) рекомендации по возрастам... эти рекомендации мы просим регионы использовать в принятии решений - привлекать того или иного учителя к процессу организации экзамена", - сказал Музаев во время горячей линии, отвечая на вопрос о привлечении к работе на ЕГЭ учителей старше 65 лет.
По его словам, пока из регионов нет серьезных сигналов, что эта рекомендация не используется.
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Анзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
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