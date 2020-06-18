Священник: главный храм ВС РФ отражает величие страны

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роскошь и великолепие главного храма Вооруженных сил РФ вполне естественны - в традиции христианской религии всё лучшее посвящать и отдавать Богу, подобные вещи будут вдохновлять российских воинов на защиту отечества, считает настоятель Преображенского храма - главного храма Сухопутных войск РФ протоиерей Борис Потапов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня в подмосковном парке "Патриот" совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова - главного храма ВС РФ. В богослужении приняли участие архиереи и священники, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители гражданских властей.

"Храм построен в достаточно традиционном стиле. То, что он богато украшен, - ну скажите, а зачем греки строили такой прекрасный храм Софии Премудрости Божией? Такой, который просто - простите, современным языком - голову отрывал всем входящим в него. Зачем там было столько золота, столько красоты? Они что, тоже там кому-то чего-то доказывали? Да нет, они Богу отдавали лучшее", - сказал протоиерей Борис Потапов в беседе с прихожанами храма.

По его словам, все люди строят себе хорошие "дома, дачи, машины, квартиры". "А Богу что, надо построить какой-то дом из фанерных стенок?" - добавил священник.

Он также обратил внимание на то, что речь идет не просто о храме, а о Главном храме Вооруженных сил России.

"То есть, это главный храм нашей страны, в который будут приходить воины, которые защищают нашу страну. А они должны защищать как страну, ради чего? Они приходят и видят величие нашей страны в этом храме. И им хочется защищать, хочется свою жизнь отдать за это. И в конце концов, не забывайте, что Вооруженные силы - это те, которые за нас умирать будут. Пусть они будут вдохновлены чем-то великим, чем-то прекрасным по-настоящему", - сказал Потапов.

По его мнению, храм сделали даже "еще недостаточно красиво". "Я считаю, что там - ну, на мой вкус и цвет - слишком много темных каких-то тонов, переливов - я бы сделал посветлее, я бы сделал еще золочёней, серебряней и светлей. Я убрал бы из него темные какие-то краски... Ну, дали бы бюджет еще в десять раз больше - храм был бы еще в десять раз лучше. В сто раз дали бы больше - в сто раз был бы лучше", - отметил настоятель.

Православные храмы, по его словам, "всегда красотой поражали" и выражали "отношение людей к Богу".