Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200618/1573111607.html
Священник: главный храм ВС РФ отражает величие страны
Роскошь и великолепие главного храма Вооруженных сил РФ вполне естественны - в традиции христианской религии всё лучшее посвящать и отдавать Богу, подобные вещи РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:39
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572906254_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f771dfb51924e450a438dcdb7027b7.jpg
https://ria.ru/20200616/1573025522.html
https://ria.ru/20200613/1572885898.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572906254_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f771dfb51924e450a438dcdb7027b7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572906254_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b2089af3716f733219f79e3862532496.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572906254_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_f5a39734adfd6934aab121faa23751f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение

Священник: главный храм ВС РФ отражает величие страны

11:39 18.06.2020
363
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роскошь и великолепие главного храма Вооруженных сил РФ вполне естественны - в традиции христианской религии всё лучшее посвящать и отдавать Богу, подобные вещи будут вдохновлять российских воинов на защиту отечества, считает настоятель Преображенского храма - главного храма Сухопутных войск РФ протоиерей Борис Потапов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня в подмосковном парке "Патриот" совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова - главного храма ВС РФ. В богослужении приняли участие архиереи и священники, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители гражданских властей.
"Храм построен в достаточно традиционном стиле. То, что он богато украшен, - ну скажите, а зачем греки строили такой прекрасный храм Софии Премудрости Божией? Такой, который просто - простите, современным языком - голову отрывал всем входящим в него. Зачем там было столько золота, столько красоты? Они что, тоже там кому-то чего-то доказывали? Да нет, они Богу отдавали лучшее", - сказал протоиерей Борис Потапов в беседе с прихожанами храма.
По его словам, все люди строят себе хорошие "дома, дачи, машины, квартиры". "А Богу что, надо построить какой-то дом из фанерных стенок?" - добавил священник.
Главный храм Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
16 июня, 19:25Религия и мировоззрение
Главный храм ВС и музей "Дорога Памяти" в Подмосковье откроют 22 июня
Он также обратил внимание на то, что речь идет не просто о храме, а о Главном храме Вооруженных сил России.
"То есть, это главный храм нашей страны, в который будут приходить воины, которые защищают нашу страну. А они должны защищать как страну, ради чего? Они приходят и видят величие нашей страны в этом храме. И им хочется защищать, хочется свою жизнь отдать за это. И в конце концов, не забывайте, что Вооруженные силы - это те, которые за нас умирать будут. Пусть они будут вдохновлены чем-то великим, чем-то прекрасным по-настоящему", - сказал Потапов.
По его мнению, храм сделали даже "еще недостаточно красиво". "Я считаю, что там - ну, на мой вкус и цвет - слишком много темных каких-то тонов, переливов - я бы сделал посветлее, я бы сделал еще золочёней, серебряней и светлей. Я убрал бы из него темные какие-то краски... Ну, дали бы бюджет еще в десять раз больше - храм был бы еще в десять раз лучше. В сто раз дали бы больше - в сто раз был бы лучше", - отметил настоятель.
Православные храмы, по его словам, "всегда красотой поражали" и выражали "отношение людей к Богу".
Купола Главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот.
13 июня, 14:49Религия и мировоззрение
В главный храм ВС в Кубинке доставили иконы покровителей российских войск
Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного - самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики. Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов - почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что символично, поскольку он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области - места боев за Москву в ноябре 1941 года.
11600212
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Майк Помпео
WSJ: Трамп прокомментировал информацию о насмешке со стороны Помпео
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция ищет людей, осквернивших памятник Николаю II под Челябинском
Сбежать не удалось: кадры задержания чиновника мэрии Иркутска
Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в рабочем кабинете
Патриарх: Соломин приобщает людей к богатому наследию русской словесности
Памятник теннисисту Артуру Эшу в Ричмонде
В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Патриарх назначил ключаря и настоятеля главного храма Вооруженных сил
Обрушение в Тейково в Ивановской области
В Ивановской области обрушился переход между зданиями предприятия
Депутат Госдумы Виталий Милонов
Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Денис Шмыгаль
Премьер Украины оценил отказ Рады утвердить программу работы кабмина
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор попросил учесть рекомендации по ЕГЭ для пожилых учителей
Девушка с дипломом
Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
Храм Святого Саввы в Белграде
Вучич попросил Россию поддержать Сербскую православную церковь
Денис Шмыгаль выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины
Премьер Украины объяснил отказ Рады утвердить программу правительства
Тестирование на коронавирус
В ВС Украины зафиксировали 18 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
Лента новостейМолния