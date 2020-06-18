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В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня
Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:36
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня

11:36 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецк
Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Липецк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
Липецкая область перешла к первому этапу снятия ограничений 8 июня. Возобновилась работа салонов красоты, предприятий, оказывающих бытовые услуги.
"Нет взрывного роста. Сократилось количество очагов в лечебных учреждениях. Основная часть новых источников заражения – семейные очаги. Все сегодняшние показатели позволяют нам после 24 июня приступить ко второму этапу", - приводит пресс-служба обладминстрации слова главного санитарного врача области Владимира Бондарева.
Второй этап предусматривает открытие торговых центров площадью до 800 квадратных метров, уличную торговлю, работу части образовательных учреждений.
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В Липецкой области за минувшие сутки подтверждено 57 случаев COVID. Всего в регионе выявлено 3228 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровел 1471 человек. Одиннадцать, в том числе два медработника, скончались.
Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. С 17 апреля глава областной администрации Игорь Артамонов ввел пропускной режим в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине. С 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни, 30 апреля продлили до 12 мая режим самоизоляции, а с 6 мая в регионе действует масочный режим.
В конце мая власти продлили ряд ограничений: в частности, продлена самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, продолжает действовать масочный режим в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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