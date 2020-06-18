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В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу
Неизвестные в американском городе Ричмонд (штат Виргиния) распылили краску на памятнике темнокожему теннисисту Артуру Эшу, сообщает местный телеканал WTVR. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:35
джордж флойд
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РИА Новости
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353
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, христофор колумб, виргиния, сша, ричмонд, в мире

В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу

11:35 18.06.2020
481
© AP Photo / Steve HelberПамятник теннисисту Артуру Эшу в Ричмонде
Памятник теннисисту Артуру Эшу в Ричмонде
© AP Photo / Steve Helber
Памятник теннисисту Артуру Эшу в Ричмонде. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Неизвестные в американском городе Ричмонд (штат Виргиния) распылили краску на памятнике темнокожему теннисисту Артуру Эшу, сообщает местный телеканал WTVR.
По его данным, неизвестные при помощи баллончика с краской оставили на памятнике лозунг WLM – White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"). Как сообщает WTVR, в данный момент полиция расследует данный инцидент, есть вероятные подозреваемые. Отмечается, что позднее на памятнике также появилась надпись BLM (Blaсk Lives Matter, "Жизни темнокожих имеют значение"). В настоящий момент местные жители уже удалили со статуи оба лозунга, сообщает телеканал.
Полицейские во время акции протеста в Ричмонде, штат Вирджиния, США
17 июня, 10:43
В США протестующие снесли еще один памятник конфедератам в Ричмонде
Артур Эш (1943 - 1993) – первый темнокожий теннисист, завоевавший победы на чемпионате US Open и Уимблдонском турнире. Памятник спортсмену был установлен в Ричмонде, где он родился, в 1996 году.
Ранее протестующие в Ричмонде снесли памятник, установленный в 1892 году в честь артиллерийского подразделения Конфедерации времен Гражданской войны. До этого участники акций протеста снесли статуи президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису и генерала Конфедерации Уильямсу Картеру Уикману, а также повалили памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро.
По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Мореплаватель Христофор Колумб
17 июня, 05:54
В Миссури демонтировали памятник Колумбу, простоявший 140 лет
16170100
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаХристофор КолумбВиргинияСШАРичмондВ мире
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