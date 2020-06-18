В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу

По его данным, неизвестные при помощи баллончика с краской оставили на памятнике лозунг WLM – White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"). Как сообщает WTVR, в данный момент полиция расследует данный инцидент, есть вероятные подозреваемые. Отмечается, что позднее на памятнике также появилась надпись BLM (Blaсk Lives Matter, "Жизни темнокожих имеют значение"). В настоящий момент местные жители уже удалили со статуи оба лозунга, сообщает телеканал.