В Ричмонде вандалы испортили памятник темнокожему теннисисту Артуру Эшу

По его данным, неизвестные при помощи баллончика с краской оставили на памятнике лозунг WLM – White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"). Как сообщает WTVR, в данный момент полиция расследует данный инцидент, есть вероятные подозреваемые. Отмечается, что позднее на памятнике также появилась надпись BLM (Blaсk Lives Matter, "Жизни темнокожих имеют значение"). В настоящий момент местные жители уже удалили со статуи оба лозунга, сообщает телеканал.
Артур Эш (1943 - 1993) – первый темнокожий теннисист, завоевавший победы на чемпионате US Open и Уимблдонском турнире. Памятник спортсмену был установлен в Ричмонде, где он родился, в 1996 году.
Ранее протестующие в Ричмонде снесли памятник, установленный в 1892 году в честь артиллерийского подразделения Конфедерации времен Гражданской войны. До этого участники акций протеста снесли статуи президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису и генерала Конфедерации Уильямсу Картеру Уикману, а также повалили памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро.
По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.