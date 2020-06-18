ГАЗА, 18 июн - РИА Новости. Палестинская администрации объявила о второй волне распространения коронавируса, в четверг утром были зафиксированы ещё пять новых случаев заражения, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела.

"Палестинская администрации объявила о второй волне коронавируса. Пять новых случаев заражения зафиксированы сегодня утром", - заявила эль-Кела на пресс-конференции.

Министр напомнила, что вчера сообщалось о выявлении за сутки 39 случаев заражения. Общее количество выросло в четверг утром до 750.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.