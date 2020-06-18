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Распространение нового коронавируса
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Палестинская администрации объявила о второй волне коронавируса
Палестинская администрации объявила о второй волне распространения коронавируса, в четверг утром были зафиксированы ещё пять новых случаев заражения, сообщила... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
палестина
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353
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коронавирус covid-19, палестина, в мире

Палестинская администрации объявила о второй волне коронавируса

11:35 18.06.2020
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© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах". Архивное фото
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах. Архивное фото
© AP Photo / Hatem Moussa
ГАЗА, 18 июн - РИА Новости. Палестинская администрации объявила о второй волне распространения коронавируса, в четверг утром были зафиксированы ещё пять новых случаев заражения, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела.
"Палестинская администрации объявила о второй волне коронавируса. Пять новых случаев заражения зафиксированы сегодня утром", - заявила эль-Кела на пресс-конференции.
Министр напомнила, что вчера сообщалось о выявлении за сутки 39 случаев заражения. Общее количество выросло в четверг утром до 750.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПалестинаВ мире
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