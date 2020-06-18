https://ria.ru/20200618/1573111334.html
В Афганистане при взрыве в провинции Тахар погибли восемь человек
Взрыв произошел в религиозном учебном заведении в афганской провинции Тахар, восемь человек погибли, семь получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:35
2020-06-18T11:35
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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тахар, афганистан, в мире