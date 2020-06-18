В Афганистане при взрыве в провинции Тахар погибли восемь человек

Как сообщил официальный представитель полиции Халил Азир (Khalil Aseer), инцидент произошел в районе Ишкамиш. По его словам, взорвался фрагмент ракеты, который принес с собой один из учащихся. По данным полиции, погибшие в результате взрыва были учениками.