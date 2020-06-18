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В Афганистане при взрыве в провинции Тахар погибли восемь человек
Взрыв произошел в религиозном учебном заведении в афганской провинции Тахар, восемь человек погибли, семь получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:35
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тахар, афганистан, в мире

В Афганистане при взрыве в провинции Тахар погибли восемь человек

11:35 18.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая в Афганистане
Скорая в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Взрыв произошел в религиозном учебном заведении в афганской провинции Тахар, восемь человек погибли, семь получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на официального представителя полиции провинции.
Как сообщил официальный представитель полиции Халил Азир (Khalil Aseer), инцидент произошел в районе Ишкамиш. По его словам, взорвался фрагмент ракеты, который принес с собой один из учащихся. По данным полиции, погибшие в результате взрыва были учениками.
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