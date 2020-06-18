В Воронежской области число жертв коронавируса выросло до 28

ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки выросло до 28, выздоровели свыше 2,6 тысячи человек, сообщает правительство региона.
На утро четверга в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 5258 человек. Скончались 27 пациентов, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 2397.
"Воронежская область, 11:10 (мск), четверг, 18 июня. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Выздоровели: 2 616. Умерли: 28", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.