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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573111063.html
В Москве не зафиксировали атак на онлайн-голосование в ходе тестирования
Атак и деструктивных воздействий на электронное голосование в ходе тестирования не было зафиксировано, сообщил руководитель московского общественного штаба по... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:33
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
конституция рф
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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илья массух, конституция рф, москва

В Москве не зафиксировали атак на онлайн-голосование в ходе тестирования

11:33 18.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИздание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
Издание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Атак и деструктивных воздействий на электронное голосование в ходе тестирования не было зафиксировано, сообщил руководитель московского общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.
"Пока идет тестовое голосование, атак и деструктивных воздействий мы не замечаем", - сказал Массух на заседании рабочей группы по поправкам к конституции.
В четверг и пятницу в Москве проходит тестирование системы дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться при голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Москвичам предложено ответить на вопрос, что важнее для Москвы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.
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