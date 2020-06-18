https://ria.ru/20200618/1573111063.html
В Москве не зафиксировали атак на онлайн-голосование в ходе тестирования
Атак и деструктивных воздействий на электронное голосование в ходе тестирования не было зафиксировано, сообщил руководитель московского общественного штаба по... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:33
2020-06-18T11:33
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
конституция рф
москва
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https://ria.ru/20200618/1573105630.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья массух, конституция рф, москва