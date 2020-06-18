Турбизнес просит правительство продлить программу субсидий на зарплату

"Например, в Крыму, где туризм выступает локомотивом всей экономики, в июне отрасль фактически так и не заработает. С 15 июня крымские отели могут принимать жителей своего региона, но они не делают погоды на туристическом рынке, так как ездят мало и в основном на выходные. Гостиницы получат не более 10 процентов своего обычного для этого времени объема посетителей, то есть будут простаивать. Как и весь турбизнес", — привели в РСТ слова главы регионального отделения организации в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского.