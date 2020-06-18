https://ria.ru/20200618/1573111035.html
Турбизнес просит правительство продлить программу субсидий на зарплату
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев по инициативе отделения РСТ в Крыму и Севастополе обратился к министру экономического развития... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:28
2020-06-18T12:28
туризм
туризм
максим решетников
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
севастополь
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РИА Новости
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туризм, максим решетников, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), севастополь
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев по инициативе отделения РСТ в Крыму и Севастополе обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой продлить госпрограмму субсидий для выплаты зарплат, сообщили РИА Новости в пресс-службе РСТ.
"Субсидии для организаций малого и среднего бизнеса предусмотрены постановлением правительства, где идет речь о поддержке бизнеса для выдачи сотрудникам зарплаты в апреле и мае. Турбизнес просит распространить субсидии и на июнь", — пояснили в Союзе туриндустрии.
Как указывается в письме, в РСТ поступают сообщения о сложной ситуации с началом туристического сезона и сохраняющихся ограничениях во многих регионах, которые не дают турфирмам полноценно работать.
"Например, в Крыму, где туризм выступает локомотивом всей экономики, в июне отрасль фактически так и не заработает. С 15 июня крымские отели могут принимать жителей своего региона, но они не делают погоды на туристическом рынке, так как ездят мало и в основном на выходные. Гостиницы получат не более 10 процентов своего обычного для этого времени объема посетителей, то есть будут простаивать. Как и весь турбизнес", — привели в РСТ слова главы регионального отделения организации в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского.
Таким образом, на внутренний туризм в июне рассчитывать трудно, продолжает эксперт. Но если здесь, по его словам, хотя бы начинается какое-то движение, то с двумя другими направлениями работы – выездным и въездным туризмом – нет никакой ясности вообще.