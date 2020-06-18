В Эстонии выявили один случай заражения коронавирусом за сутки

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на один, но осталось на прежнем уровне 1977, поскольку ранее в список заболевших был ошибочно внесен один человек, сообщил в четверг республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1977 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 100 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 12 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.