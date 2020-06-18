В Тульской области число излечившихся от COVID-19 достигло 4057

В Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5712 человек, число выздоровевших выросло до 4057.

Всего в регионе умер 71 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.