В Тульской области число излечившихся от COVID-19 достигло 4057

ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области выросло за сутки с 67 до 71, количество выздоровевших превысило 4 тысячи, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 92 случая новой коронавирусной инфекции.
"Выздоровели 211 жителей Тулы и других районов области", - говорится в сообщении.
В Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5712 человек, число выздоровевших выросло до 4057.
"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Щекина, Кимовского и Тепло-Огаревского районов в возрасте от 45 до 88 лет", - сообщает облправительство.
Всего в регионе умер 71 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.