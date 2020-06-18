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В Тульской области число излечившихся от COVID-19 достигло 4057
Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области выросло за сутки с 67 до 71, количество выздоровевших превысило 4 тысячи, сообщает... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:28
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Тульской области число излечившихся от COVID-19 достигло 4057

11:28 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области выросло за сутки с 67 до 71, количество выздоровевших превысило 4 тысячи, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 92 случая новой коронавирусной инфекции.
"Выздоровели 211 жителей Тулы и других районов области", - говорится в сообщении.
В Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5712 человек, число выздоровевших выросло до 4057.
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"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Щекина, Кимовского и Тепло-Огаревского районов в возрасте от 45 до 88 лет", - сообщает облправительство.
Всего в регионе умер 71 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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