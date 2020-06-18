https://ria.ru/20200618/1573110708.html
Выяснилось, когда на Кипре ждут российских туристов
Выяснилось, когда на Кипре жду российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:46
2020-06-18T14:02
великобритания
туризм
туризм
восточная европа
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
кипр
австрия
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великобритания
восточная европа
кипр
австрия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, туризм, восточная европа, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, австрия
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости.
Выяснилось, когда на Кипре жду российских туристов, сообщает
АТОР.
Кипр с 9 июня возобновил прием иностранных рейсов. Островное государство готово ждет туристов из 21 страны, которые разделены на две группы: А (18 стран) и B (3 страны). Первые —после 20 июня прилетают на отдых без тестов на коронавирус, вторые – предъявляют справки о его отрицательном результате.
Россия и Великобритания — два основных въездных рынка, находятся в группе С или так называемом динамическом списке. Всего в этом пуле 40 стран.
На Кипре внимательно следят за ситуацией в этих государствах, и по мере улучшения или ухудшения эпидобстановки, вносят изменения в перечень групп А и В. Так, Израиль, который изначально был в группе А, из-за последней вспышки коронавируса оказался перемещен в группу B. Теперь израильских туристов пустят на Кипр только при наличии отрицательного теста на COVID-19.
Министр туризма страны Саввас Пердиос в интервью местным СМИ рассказал, что власти разрешат прибытие рейсов только из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, невзирая на планы международных туроператоров или перевозчиков.
При этом чиновник опроверг мнения скептиков, что страна потеряла в этом сезоне рынки Великобритании и России. По его словам, два основных игрока вернутся на туристическую карту Кипра позже, возможно, и к концу сезона.
Однако это государство зависит от туризма, поэтому, по словам Пердиоса, страна ориентирована на те рынки, которые доступны прямо сейчас. Это Германия, Австрия, Швейцария, страны Восточной Европы.