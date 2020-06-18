Выяснилось, когда на Кипре ждут российских туристов

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Выяснилось, когда на Кипре жду российских туристов, Выяснилось, когда на Кипре жду российских туристов, сообщает АТОР.

Кипр с 9 июня возобновил прием иностранных рейсов. Островное государство готово ждет туристов из 21 страны, которые разделены на две группы: А (18 стран) и B (3 страны). Первые —после 20 июня прилетают на отдых без тестов на коронавирус, вторые – предъявляют справки о его отрицательном результате.

Россия и Великобритания — два основных въездных рынка, находятся в группе С или так называемом динамическом списке. Всего в этом пуле 40 стран.

На Кипре внимательно следят за ситуацией в этих государствах, и по мере улучшения или ухудшения эпидобстановки, вносят изменения в перечень групп А и В. Так, Израиль, который изначально был в группе А, из-за последней вспышки коронавируса оказался перемещен в группу B. Теперь израильских туристов пустят на Кипр только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Министр туризма страны Саввас Пердиос в интервью местным СМИ рассказал, что власти разрешат прибытие рейсов только из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, невзирая на планы международных туроператоров или перевозчиков.

При этом чиновник опроверг мнения скептиков, что страна потеряла в этом сезоне рынки Великобритании и России. По его словам, два основных игрока вернутся на туристическую карту Кипра позже, возможно, и к концу сезона.