В Майкопе сорванная ветром остановка убила пенсионерку

КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Уголовное дело возбуждено в Майкопе после смерти пенсионерки, на которую упала сорванная ветром конструкция остановки общественного транспорта, сообщает СУСК РФ по Адыгее.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погибла 78-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 17 июня на остановке общественного транспорта на улице Чкалова в Майкопе находилась 78-летняя пенсионерка, а также 21-летняя девушка с ребенком.

"Резким порывом ветра, вследствие не отвечающих требованиям безопасности работ по установке и креплению основания конструкции остановочного павильона, данная металлическая конструкция была сорвана с крепления и опрокинута. В результате падения остановочного павильона 78-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте", - отмечается в релизе.

Врачи госпитализировали девушку, ей оказывается помощь, угрозы жизни нет, ее дочка находится дома на амбулаторном лечении. Следователь допрашивает потерпевших и свидетелей, назначены судебная медицинская и техническая экспертизы. В адрес администрации города и надзорных органов будут направлены письма о необходимости проверки и последующем демонтаже остановочных павильонов, конструкции которых небезопасно закреплены, сообщает СУСК.