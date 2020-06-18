Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости. Нескольких представителей чеченского сообщества задержали на востоке Нескольких представителей чеченского сообщества задержали на востоке Франции после беспорядков в Дижоне, передает радиостанция Europe 1

"По информации Europe 1, полдюжины представителей чеченского сообщества задержали утром в четверг. Операции <…> проводились в нескольких городах востока Франции, в том числе в Дижоне", — сообщает радиостанция.

Отмечается, что тех, кого следует задержать, полиция устанавливала при помощи социальных сетей и распространенных в интернете видео.

Беспорядки в Дижоне начались в ночь на субботу и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши — выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.