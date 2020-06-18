https://ria.ru/20200618/1573110459.html
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
Нескольких представителей чеченского сообщества задержали на востоке Франции после беспорядков в Дижоне, передает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:27
2020-06-18T15:15
чеченская республика (чечня)
франция
в мире
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https://ria.ru/20200616/1573005762.html
https://ria.ru/20200617/1573045901.html
Василий Тёркин
Франция - это не Россия, где чеченцы вытворяют всё что захотят. "Спасибо" ЕР и президенту за заботу о нас!
95
Владимир Врун-гель
Да как же так? На войнов света покусились? Они и всего-то приехали из разных городов и стран, врывались в дома, разгромили бар. устроили самосуд с поножовщиной и арматурами. Это не их полномочия наказывать наркоторговцев(хотя всем ясно что отжимали бизнес).Для этого есть полиция. Что-то не припомню чтоб в России чеченцы громили наркоторговцев.
45
26
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), франция, в мире
ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости.
Нескольких представителей чеченского сообщества задержали на востоке Франции
после беспорядков в Дижоне, передает радиостанция Europe 1
.
"По информации Europe 1, полдюжины представителей чеченского сообщества задержали утром в четверг. Операции <…> проводились в нескольких городах востока Франции, в том числе в Дижоне", — сообщает радиостанция.
Отмечается, что тех, кого следует задержать, полиция устанавливала при помощи социальных сетей и распространенных в интернете видео.
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на субботу и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши — выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.
В среду сообщалось, что представители двух сообществ провели встречу неподалеку от Дижона, в ходе которой договорились прекратить взаимные столкновения.