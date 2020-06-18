Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573110459.html
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
Нескольких представителей чеченского сообщества задержали на востоке Франции после беспорядков в Дижоне, передает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:15
чеченская республика (чечня)
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155650/56/1556505678_0:0:3127:1758_1400x0_80_0_0_2bf3c998c1dcca05ba6ff75dfe2d624a.jpg
https://ria.ru/20200616/1573005762.html
https://ria.ru/20200617/1573045901.html
Франция - это не Россия, где чеченцы вытворяют всё что захотят. "Спасибо" ЕР и президенту за заботу о нас!
95
Да как же так? На войнов света покусились? Они и всего-то приехали из разных городов и стран, врывались в дома, разгромили бар. устроили самосуд с поножовщиной и арматурами. Это не их полномочия наказывать наркоторговцев(хотя всем ясно что отжимали бизнес).Для этого есть полиция. Что-то не припомню чтоб в России чеченцы громили наркоторговцев.
45
26
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155650/56/1556505678_0:0:3127:1758_1400x0_80_0_0_2bf3c998c1dcca05ba6ff75dfe2d624a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155650/56/1556505678_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_58b7869e340961fe8defbd9bf9a4e3e1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155650/56/1556505678_240:0:2287:2047_1400x0_80_0_0_9169a406930292503f92245b7d62c57a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чеченская республика (чечня), франция, в мире

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

11:27 18.06.2020 (обновлено: 15:15 18.06.2020)
25380
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПолицейский во Франции
Полицейский во Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Полицейский во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости. Нескольких представителей чеченского сообщества задержали на востоке Франции после беспорядков в Дижоне, передает радиостанция Europe 1.
"По информации Europe 1, полдюжины представителей чеченского сообщества задержали утром в четверг. Операции <…> проводились в нескольких городах востока Франции, в том числе в Дижоне", — сообщает радиостанция.
Дижон, Франция
16 июня, 15:07
Госсекретарь при МВД Франции прокомментировал беспорядки в Дижоне
Отмечается, что тех, кого следует задержать, полиция устанавливала при помощи социальных сетей и распространенных в интернете видео.
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на субботу и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши — выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.
В среду сообщалось, что представители двух сообществ провели встречу неподалеку от Дижона, в ходе которой договорились прекратить взаимные столкновения.
Последствия беспорядков на улице в Дижоне
17 июня, 10:35
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от "чеченской общины"
1229571620
Обсудить 26
Чеченская республика (Чечня)ФранцияВ мире
Популярные комментарии
Франция - это не Россия, где чеченцы вытворяют всё что захотят. "Спасибо" ЕР и президенту за заботу о нас!
18 июня, 15:05
ВТВасилий Тёркин
41301050
Да как же так? На войнов света покусились? Они и всего-то приехали из разных городов и стран, врывались в дома, разгромили бар. устроили самосуд с поножовщиной и арматурами. Это не их полномочия наказывать наркоторговцев(хотя всем ясно что отжимали бизнес).Для этого есть полиция. Что-то не припомню чтоб в России чеченцы громили наркоторговцев.
18 июня, 11:32
Владимир Врун-гель
2890008
Рекомендуем
Неизвестный объект шарообразной формы, появившийся в небе на северо-востоке Японии
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Индийский военнослужащий в Ладакхе
Побоище на границе. Почему военные Индии и Китая сошлись врукопашную
Последствия беспорядков на улице в Дижоне
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от "чеченской общины"
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Британская писательница Дж. К. Роулинг
Есть вещи пострашнее расизма — за что линчуют "мать" Гарри Поттера
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили
Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции
Кремлевская набережная в Москве
Кремль назвал лауреатов госпремии в области гуманитарной деятельности
Кадры ДТП с участием такси в Саранске, где погибли шесть человек
В МВД рассказали подробности ДТП в Саранске, где погибли шесть человек
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
Сотрудник полиции
Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
Лента новостейМолния