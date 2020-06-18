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В Красноярском крае умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре человека с коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 75, сообщили журналистам... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:25
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск

В Красноярском крае умерли четыре пациента с коронавирусом

11:25 18.06.2020
273
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Четыре человека с коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 75, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерли четыре человека - двое мужчин и две женщины, из Красноярска и территорий. Всего умерших 75. На аппаратах ИВЛ - 44 человека. Всего выздоровело 2490", - сказали в минздраве.
По данным властей на 18 июня, в крае зарегистрировано 7129 (+156 за сутки) подтвержденных случаев. По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 2,2%. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайКрасноярск
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