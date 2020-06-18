"ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?

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ЯсноПонятно "ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?

Зачем изучать историю своей семьи? Искать старые фотоальбомы в бабушкиных чуланах, расспрашивать троюродных дедов об их детстве и копаться в архивах. Как штраф, выписанный прапрадеду 100 лет назад может рассказать о нем больше, чем дневники? Правда ли, что все это может помочь лучше понимать своих родителей и даже разобраться в себе?