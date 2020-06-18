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ЯсноПонятно
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https://ria.ru/20200618/1573110069.html
"ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?
Зачем изучать историю своей семьи? Искать старые фотоальбомы в бабушкиных чуланах, расспрашивать троюродных дедов об их детстве и копаться в архивах. Как штраф, выписанный прапрадеду 100 лет назад может рассказать о нем больше, чем дневники? Правда ли, что все это может помочь лучше понимать своих родителей и даже разобраться в себе?
2020-06-18T16:39
яснопонятно
подкаст
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"ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?
Зачем изучать историю своей семьи? Искать старые фотоальбомы в бабушкиных чуланах, расспрашивать троюродных дедов об их детстве и копаться в архивах. Как штраф, выписанный прапрадеду 100 лет назад может рассказать о нем больше, чем дневники? Правда ли, что все это может помочь лучше понимать своих родителей и даже разобраться в себе?
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
аудио, подкаст

"ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?

12:00 18.06.2020 (обновлено: 16:39 18.06.2020)
807
ЯсноПонятно
"ЯсноПонятно". Зачем знать, кем были наши предки?
Вчера, 12:00
Зачем изучать историю своей семьи? Искать старые фотоальбомы в бабушкиных чуланах, расспрашивать троюродных дедов об их детстве и копаться в архивах. Как штраф, выписанный прапрадеду 100 лет назад может рассказать о нем больше, чем дневники? Правда ли, что все это может помочь лучше понимать своих родителей и даже разобраться в себе?
Как знания семейной истории могут изменить нашу жизнь? С чего начать её исследовать, что искать и как не наделать ошибок? Знать только имена предков недостаточно? Чаще всего ищут "голубые крови"? И сколько стоит заказать поиск своих родственников у специалиста?
Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у генеалога Елена Хэрмэнс. Семейный психолог Виктория Ивченко объясняет, что такое психогенеалогия, и как семейную историю используют для решения психологических проблем.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ЯсноПонятноПодкаст
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