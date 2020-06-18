В Хабаровске начали открываться летние кафе и веранды

ХАБАРОВСК, 18 июн – РИА Новости. Кафе и рестораны Хабаровска в рамках плана по выходу из режима самоизоляции с четверга начали открывать летние веранды, сообщает мэрия.
Ранее сообщалось, что с 11 июня Хабаровский край приступил к первому этапу выхода из режима самоизоляции. С 18 июня разрешено открыть летние кафе. Масочный режим, дистанцирование и самоизоляция для людей старше 65 лет сохраняется.
"В Хабаровске открыто 27 веранд, преимущественно в центральной части города. Согласно требованиям Роспотребнадзора, столики в них расположены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Работники в обязательном порядке соблюдают перчаточно-масочный режим и проходят термометрию. Все посетители обрабатывают руки санитайзерами, а блюда им подают в одноразовой посуде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в Хабаровске проходят процедуру согласования нормативные документы, упрощающие порядок предоставления мест под летние веранды. По поручению мэра Сергея Кравчука, для поддержки бизнеса в условиях пандемии предприниматели, открывшие летом сезонные площадки, будут освобождены от платы за их размещение. После подписания документов в Хабаровске смогут открыться более 200 веранд. Это произойдет в ближайшее время.
Сообщается также, что в четверг сотрудники отдела общественного питания городской администрации провели рейд по открывшимся верандам. За несоблюдение рекомендаций санитарных врачей предусмотрены штрафы от 100 тысяч рублей для юридических и от 30 тысяч рублей для физических лиц. Нарушений они не обнаружили.
По данным минздрава Хабаровского края, с начала пандемии в регионе заболели коронавирусной инфекцией более 3,2 тысячи человек, из них 20 умерли, вылечились 1,5 тысячи.
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