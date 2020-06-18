В Хабаровске начали открываться летние кафе и веранды

Отмечается, что сейчас в Хабаровске проходят процедуру согласования нормативные документы, упрощающие порядок предоставления мест под летние веранды. По поручению мэра Сергея Кравчука, для поддержки бизнеса в условиях пандемии предприниматели, открывшие летом сезонные площадки, будут освобождены от платы за их размещение. После подписания документов в Хабаровске смогут открыться более 200 веранд. Это произойдет в ближайшее время.