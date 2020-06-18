В Тверской области число жертв коронавируса достигло 53

ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области достигло 53, выздоровели более 1,8 тысячи человек, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 17 июня количество летальных случаев выросло до 52.

"Пятьдесят три человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Таким образом, в июне в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.

За последние сутки в Тверской области подтверждены 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2934 случаев заболевания.

"Со вчерашнего дня выздоровели 77 человек. Всего 1819 заболевших излечились от коронавирусной инфекции", - информирует облправительство.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.