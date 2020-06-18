https://ria.ru/20200618/1573109511.html
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 53
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области достигло 53, выздоровели более 1,8 тысячи человек, сообщает областное... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:19
2020-06-18T11:19
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости.
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией
в Тверской области
достигло 53, выздоровели более 1,8 тысячи человек, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 17 июня количество летальных случаев выросло до 52.
"Пятьдесят три человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в июне в регионе скончались больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтверждены 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 2934 случаев заболевания.
"Со вчерашнего дня выздоровели 77 человек. Всего 1819 заболевших излечились от коронавирусной инфекции", - информирует облправительство.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.