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Рада отказалась утвердить программу правительства Шмыгаля
Верховная рада отказалась утвердить доработанную программу кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем. За нее проголосовали лишь 207 депутатов при... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:22
денис шмыгаль
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Все на Майдан!!!!!! Засиделись вы там бездельники)))))
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Минские соглашения прочтите сначала.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис шмыгаль, верховная рада украины, оон, украина, в мире

Рада отказалась утвердить программу правительства Шмыгаля

11:16 18.06.2020 (обновлено: 12:22 18.06.2020)
11448
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДенис Шмыгаль выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины
Денис Шмыгаль выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Верховная рада отказалась утвердить доработанную программу кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем. За нее проголосовали лишь 207 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно законодательству Украины, при утверждении правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
Шмыгаль заявил, что отказ обусловлен нежеланием парламентариев предоставлять иммунитет, и добавил, что он кабмину и не нужен.
Премьер также выразил мнение, что оснований для отставки правительства нет и оно все равно будет работать по заявленному плану, возможно, доработав его еще.
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В документе указывалось, что правительство выступает за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание отдельной платформы по вопросу "возвращения" Крыма.
Также там отмечалось, что Москва не выполняет договоренности о прекращении огня в Донбассе, "что сейчас делает невозможным переход к политическому урегулированию, ухудшает гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях, сдерживает развитие украинской экономики".
Кроме того, в программе подчеркивалось, что "правительство подтверждает неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию", а реализация соглашения об ассоциации с ЕС называлась двигателем стабилизации экономики и сквозной задачей реформирования страны.
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Денис ШмыгальВерховная Рада УкраиныООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Все на Майдан!!!!!! Засиделись вы там бездельники)))))
18 июня, 12:27
Арсений Новиков
13130001
Минские соглашения прочтите сначала.
18 июня, 12:39
Игорь Бердин
1701000
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