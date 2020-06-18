Рада отказалась утвердить программу правительства Шмыгаля

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Верховная рада отказалась утвердить доработанную программу кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем . За нее проголосовали лишь 207 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно законодательству Украины , при утверждении правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.

Шмыгаль заявил, что отказ обусловлен нежеланием парламентариев предоставлять иммунитет, и добавил, что он кабмину и не нужен.

Премьер также выразил мнение, что оснований для отставки правительства нет и оно все равно будет работать по заявленному плану, возможно, доработав его еще.

В документе указывалось, что правительство выступает за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание отдельной платформы по вопросу "возвращения" Крыма.

Также там отмечалось, что Москва не выполняет договоренности о прекращении огня в Донбассе, "что сейчас делает невозможным переход к политическому урегулированию, ухудшает гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях, сдерживает развитие украинской экономики".