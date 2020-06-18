https://ria.ru/20200618/1573109301.html
Рада отказалась утвердить программу правительства Шмыгаля
Верховная рада отказалась утвердить доработанную программу кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем. За нее проголосовали лишь 207 депутатов при... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:16
2020-06-18T12:22
денис шмыгаль
верховная рада украины
оон
украина
в мире
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https://ria.ru/20200611/1572816387.html
https://ria.ru/20200603/1572389217.html
Арсений Новиков
Все на Майдан!!!!!! Засиделись вы там бездельники)))))
27
Игорь Бердин
Минские соглашения прочтите сначала.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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денис шмыгаль, верховная рада украины, оон, украина, в мире
КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Верховная рада
отказалась утвердить доработанную программу кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем
. За нее проголосовали лишь 207 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно законодательству Украины
, при утверждении правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
Шмыгаль заявил, что отказ обусловлен нежеланием парламентариев предоставлять иммунитет, и добавил, что он кабмину и не нужен.
Премьер также выразил мнение, что оснований для отставки правительства нет и оно все равно будет работать по заявленному плану, возможно, доработав его еще.
В документе указывалось, что правительство выступает за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе
при поддержке международных партнеров и за создание отдельной платформы по вопросу "возвращения" Крыма.
Также там отмечалось, что Москва не выполняет договоренности о прекращении огня в Донбассе, "что сейчас делает невозможным переход к политическому урегулированию, ухудшает гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях, сдерживает развитие украинской экономики".
Кроме того, в программе подчеркивалось, что "правительство подтверждает неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию", а реализация соглашения об ассоциации с ЕС называлась двигателем стабилизации экономики и сквозной задачей реформирования страны.