https://ria.ru/20200618/1573109268.html
В России умерли 489 медиков, заразившихся коронавирусом
В России умерли почти 500 медиков, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:16
2020-06-18T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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Владимир Врун-гель
А чему удивляться если даже масок не выдавали им. А Альянс Врачей даже полицией гоняли лишь бы не они везли маски в отдалённые города страны. Вопрос к врачам стоило оно того чтобы умирать ради такой зарплаты и таких условий. Что скажут дети, и родственики?
71
Leonid
Невосполнимая утрата лояльной части электората из бюджетников не слишком волнует Президента. Иначе он бы задумался сколько людей может быть инфицировано ради его политических амбиций 1 июля и сколько врачей погибнет спасая их жизни.
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29
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
В России умерли почти 500 медиков, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова
на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника.
"489 — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли", — сказала она.
Позже в пресс-службе Росздравнадзора пояснили, эти данные не официальные, а циркулирующие в интернете.
"В то же время каждый случай заболевания или гибели медицинского работника, заразившегося коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, становится объектом внимания специальной комиссии, по ним проводится расследование", — добавили в ведомстве.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ
, всего насчитывается более восьми миллионов инфицированных, 440 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 561 тысячу, 7,6 тысячи человек скончались, 313 тысяч вылечились.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.