В России умерли 489 медиков, заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В России умерли почти 500 медиков, заразившихся коронавирусом, заявила глава В России умерли почти 500 медиков, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника.

"489 — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли", — сказала она.

Позже в пресс-службе Росздравнадзора пояснили, эти данные не официальные, а циркулирующие в интернете.

"В то же время каждый случай заболевания или гибели медицинского работника, заразившегося коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, становится объектом внимания специальной комиссии, по ним проводится расследование", — добавили в ведомстве.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается более восьми миллионов инфицированных, 440 тысяч из них умерли.

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 561 тысячу, 7,6 тысячи человек скончались, 313 тысяч вылечились.