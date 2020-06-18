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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573109038.html
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Врачи оценивают как удовлетворительное состояние 57 пациентов, у которых в Липецкой области за сутки была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:13
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, липецкая область, общество

В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

11:13 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецк
Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Липецк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Врачи оценивают как удовлетворительное состояние 57 пациентов, у которых в Липецкой области за сутки была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
За минувшие сутки в Липецкой области подтверждены 57 случаев инфицирования COVID-19.
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"Тяжелых среди новых пациентов нет. Удовлетворительные", - сказал собеседник агентства.
Всего на территории региона выявлены 3228 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровел 1471 человек. Одиннадцать, в том числе два медработника, скончались.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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