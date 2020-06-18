СК возобновил уголовное дело экс-главы ОП Саратовской области об афере

СУСК РФ по региону 25 апреля 2019 года информировал о возбуждении дела в отношении Ландо по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, общественник с декабря 2014 года по июль 2018 года незаконно получил от гендиректора автотранспортного предприятия 6,6 миллиона рублей якобы за содействие его победе на муниципальном конкурсе перевозчиков, тогда как повлиять на это не мог. Член региональной ОП Николай Скворцов 24 апреля заявил, что дело в отношении Ландо прекращено за отсутствием состава преступления.