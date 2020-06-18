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СК возобновил уголовное дело экс-главы ОП Саратовской области об афере
Следствие возобновило уголовное дело в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо, подозреваемого в мошенничестве... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:11
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия

СК возобновил уголовное дело экс-главы ОП Саратовской области об афере

11:11 18.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие возобновило уголовное дело в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо, подозреваемого в мошенничестве на 6,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.
СУСК РФ по региону 25 апреля 2019 года информировал о возбуждении дела в отношении Ландо по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, общественник с декабря 2014 года по июль 2018 года незаконно получил от гендиректора автотранспортного предприятия 6,6 миллиона рублей якобы за содействие его победе на муниципальном конкурсе перевозчиков, тогда как повлиять на это не мог. Член региональной ОП Николай Скворцов 24 апреля заявил, что дело в отношении Ландо прекращено за отсутствием состава преступления.
"Следственные органы возобновили расследование", - сказали в пресс-службе прокуратуры, отвечая на вопрос, возобновлено ли расследование по делу в отношении Ландо.
Защита общественника в мае 2019 года обжаловала постановление о возбуждении дела, однако суд признал решение следствия законным.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
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