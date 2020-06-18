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Жителя Кабардино-Балкарии осудили за подготовку теракта на 9 Мая
Южный окружной военный суд в четверг приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии Залима Казакова за подготовку теракта в Нальчике на 9... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:11
день победы
кабардино-балкарская республика (кбр)
сирия
нальчик
происшествия
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353
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день победы, кабардино-балкарская республика (кбр), сирия, нальчик, происшествия

Жителя Кабардино-Балкарии осудили за подготовку теракта на 9 Мая

11:11 18.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в четверг приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии Залима Казакова за подготовку теракта в Нальчике на 9 мая 2019 года, сообщил журналистам представитель суда.
По версии следствия, в апреле прошлого года Казаков начал переписку с жителем Карачаево-Черкесии, который был в Сирии, чтобы совершить теракт. Согласно их плану, он должен был произойти в Нальчике 9 мая во время праздничного шествия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили в суде, Казаков купил химические вещества и материалы, из которых сделал два взрывных устройства, и спрятал их у себя дома. Но 25 апреля его задержали правоохранители. Уголовное дело было возбуждено по статьям о приготовлении к теракту, приобретении взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств.
"В соответствии с приговором суда Казаков признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом в размере 50 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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День ПобедыКабардино-Балкарская Республика (КБР)СирияНальчикПроисшествия
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