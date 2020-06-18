Жителя Кабардино-Балкарии осудили за подготовку теракта на 9 Мая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в четверг приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Южный окружной военный суд в четверг приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии Залима Казакова за подготовку теракта в Нальчике на 9 мая 2019 года, сообщил журналистам представитель суда.

По версии следствия, в апреле прошлого года Казаков начал переписку с жителем Карачаево-Черкесии, который был в Сирии , чтобы совершить теракт. Согласно их плану, он должен был произойти в Нальчике 9 мая во время праздничного шествия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в суде, Казаков купил химические вещества и материалы, из которых сделал два взрывных устройства, и спрятал их у себя дома. Но 25 апреля его задержали правоохранители. Уголовное дело было возбуждено по статьям о приготовлении к теракту, приобретении взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств.

"В соответствии с приговором суда Казаков признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом в размере 50 тысяч рублей", - сказал представитель суда.