На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы

Российские регионы постепенно снимают ограничения, введенные из-за распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал делать это в три этапа, исходя из значения коэффициента распространения инфекции, наличия свободных мест в больницах и охвата населения тестированием. Смотрите в инфографике Ria.ru, какую стадию сейчас проходит ваш субъект Федерации.