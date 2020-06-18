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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573108144.html
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Российские регионы постепенно снимают ограничения, введенные из-за распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал делать это в три этапа, исходя из... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:35
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
60
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На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы

15:35 18.06.2020
2152
Российские регионы постепенно снимают ограничения, введенные из-за распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал делать это в три этапа, исходя из значения коэффициента распространения инфекции, наличия свободных мест в больницах и охвата населения тестированием. Смотрите в инфографике Ria.ru, какую стадию сейчас проходит ваш субъект Федерации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРегионыИнфографика
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