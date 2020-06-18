Российские регионы постепенно снимают ограничения, введенные из-за распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал делать это в три этапа, исходя из значения коэффициента распространения инфекции, наличия свободных мест в больницах и охвата населения тестированием. Смотрите в инфографике Ria.ru, какую стадию сейчас проходит ваш субъект Федерации.
https://ria.ru/20200618/1573108144.html
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Российские регионы постепенно снимают ограничения, введенные из-за распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал делать это в три этапа, исходя из... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:35
2020-06-18T15:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
регионы
инфографика
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, регионы, инфографика
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
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