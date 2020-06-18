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В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 42, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:05
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В КБР умер еще один пациент с коронавирусом

11:05 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 42, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончался 41 пациент с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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"За сутки скончался один человек – женщина 1960 года рождения, жительница поселка Кенже", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлены 77 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4209. Выздоровели за сутки 65 человек, всего выздоровевших в регионе - 2167.
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В госпиталях находятся 1298 человек, из которых 69 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1305 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2399 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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