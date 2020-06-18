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В Свердловской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Более 90 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 38 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:02
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В Свердловской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

11:02 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Более 90 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 38 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
По последним данным, в области зафиксировано 10 247 случаев COVID-19, из них 231 – за последние сутки.
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"Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое, 80 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 38 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что 560 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 4853 человека. За последние сутки скончались три пациента, число летальных случаев достигло 60.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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