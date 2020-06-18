В Свердловской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Более 90 пациентов с Более 90 пациентов с коронавирусом Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 38 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный штаб региона.

По последним данным, в области зафиксировано 10 247 случаев COVID-19, из них 231 – за последние сутки.

"Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое, 80 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 38 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что 560 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Всего уральские врачи вылечили 4853 человека. За последние сутки скончались три пациента, число летальных случаев достигло 60.