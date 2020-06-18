Кадыров сменил министра печати и реорганизовал ведомство

По его словам, последние годы, являясь директором ЧГТРК "Грозный", "Ахмед Дудаев проявил прекрасные организаторские способности". "Внимательно следит за ситуацией в мире, прекрасно осведомлён о положении дел во внешней и внутренней политике, имеет чёткое понимание проблем и перспектив развития во многих отраслях, отличается умением находить нестандартные решения в сложных ситуациях", - отметил Кадыров.